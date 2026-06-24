Da Milano a Inveruno, concluso il ciclo di incontri con amministratori, tecnici e volontari. Bettinelli: "Uno strumento concreto per comunità più preparate".

Un percorso di confronto, conoscenza e collaborazione per rendere i territori sempre più pronti ad affrontare le emergenze. Si è concluso il ciclo di incontri di presentazione del Piano di Protezione Civile della Città metropolitana di Milano, promosso dall’ente di area vasta e rivolto ad amministratori locali, tecnici comunali e volontari impegnati ogni giorno nella prevenzione e nella gestione delle situazioni di rischio.

Il programma ha preso il via a Milano, nella Sala operativa, per poi proseguire a Pioltello, nella Biblioteca comunale, con una significativa partecipazione dei rappresentanti dei Comuni coinvolti. Il percorso si è quindi completato con gli appuntamenti di Rosate e Inveruno, che hanno rappresentato ulteriori occasioni di dialogo e approfondimento, confermando l’interesse dei territori e la volontà di costruire una rete sempre più coordinata.

Il Piano nasce da un articolato lavoro di analisi del territorio e dei rischi e si configura come uno strumento strategico per la previsione, la prevenzione e la gestione delle emergenze. Al suo interno vengono definiti il modello operativo, le procedure di intervento e le modalità di coordinamento tra i diversi livelli istituzionali, con un ruolo centrale affidato anche al sistema del volontariato, risorsa fondamentale per la capacità di risposta delle comunità locali.

Nel corso degli incontri è stata presentata anche la demo di una nuova applicazione digitale, pensata per rendere più semplice e immediata la consultazione delle informazioni, sia nelle attività ordinarie sia nei momenti di emergenza, quando poter accedere rapidamente agli strumenti operativi diventa essenziale.

Ad approfondire i contenuti tecnici del Piano è stato il professor Giovanni Menduni del Politecnico di Milano, alla presenza del presidente del Comitato di Coordinamento del Volontariato, Dario Pasini, di numerosi amministratori, funzionari e volontari e della consigliera delegata alla Protezione civile, Sara Bettinelli.

‘Il Piano di Protezione Civile della Città metropolitana di Milano rappresenta uno strumento strategico per rafforzare la capacità dei territori di prevenire e gestire le emergenze, in un contesto caratterizzato da rischi sempre più complessi – ha dichiarato Bettinelli – Non si tratta soltanto di un documento tecnico, ma di un supporto concreto per le amministrazioni locali e di uno strumento di conoscenza accessibile anche ai cittadini. Il percorso di incontri sul territorio consente di condividere contenuti e modalità operative, valorizzando il contributo fondamentale del volontariato e consolidando una rete di collaborazione sempre più integrata ed efficace’.

Il Piano si conferma così un documento dinamico, destinato a essere aggiornato nel tempo per adattarsi all’evoluzione dei rischi e delle necessità operative. L’obiettivo è garantire un sistema di protezione civile sempre più coordinato, efficace e vicino alle comunità.

Il prossimo appuntamento sarà con la grande esercitazione MAST 2026, in programma dal 3 al 5 luglio, che interesserà tutto il territorio metropolitano.

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