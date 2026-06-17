“Il Pappagallo” di Carolina Benvenga: il nuovo video animato che fa cantare e ballare i bambini

Colori, musica e fantasia nel nuovo brano della beniamina delle famiglie: un simpatico pappagallo dalle piume rosse e gialle è pronto a diventare il tormentone dell’estate 2026.

È arrivato il pappagallo più chiacchierone di sempre. E, con lui, anche tanta voglia di cantare, ballare e giocare con la fantasia. È online il nuovo video animato de ‘Il Pappagallo’, il brano di Carolina Benvenga pensato per accompagnare i bambini in un mondo colorato, allegro e coinvolgente, dove le parole diventano gioco e la musica un’occasione per divertirsi insieme.

Con le sue piume rosse e gialle e un’energia contagiosa, il simpatico protagonista della canzone invita grandi e piccini a lasciarsi trasportare dal ritmo. Un ritornello semplice, immediato e irresistibile, di quelli che entrano subito in testa, fa de ‘Il Pappagallo’ una proposta perfetta per l’estate: una canzone da ascoltare, ballare e condividere in famiglia.

Il video rientra nel progetto ‘Carolina Children’, la nuova serie di contenuti animati firmata da Carolina Benvenga e pensata appositamente per i più piccoli. Un percorso fatto di storie, canzoni e immagini semplici da seguire, capaci di unire intrattenimento, movimento e fantasia, mantenendo quello stile positivo ed educativo che da anni accompagna il lavoro dell’artista.

Carolina Benvenga, 36 anni, metà romana e metà salentina di Gallipoli, ha iniziato giovanissima il suo percorso nel mondo dello spettacolo. Già a 8 anni era sul set, mentre a 12 anni ha avuto l’occasione di lavorare con il maestro Abbas Kiarostami. Nel corso degli anni ha preso parte a film e serie tv, fino alla scelta, nel 2012, di dedicarsi con sempre maggiore convinzione alla conduzione e al mondo dei bambini, entrando nel percorso di Rai Kids.

Con la sua spontaneità e la sua empatia, Carolina è diventata un volto amatissimo dalle famiglie italiane. Protagonista e conduttrice de ‘La posta di YoYo’, programma di riferimento per i più piccoli, ha collaborato più volte con lo Zecchino d’Oro, pubblicato libri per bambini, lavorato al cinema e prestato la voce anche al personaggio di Lucy in ‘Cattivissimo Me 4’.

Negli anni, grazie ai suoi video, alle sue canzoni e alle coreografie di baby dance, Carolina ha saputo costruire un rapporto speciale con bambini e genitori. Le sue proposte non sono soltanto momenti di svago, ma occasioni per imparare a cantare, muoversi, coordinarsi, condividere e scoprire piccoli messaggi positivi. Per molti è diventata una sorta di ‘Mary Poppins 2.0’: una presenza allegra, rassicurante e fantasiosa, capace di entrare nelle case con leggerezza e simpatia.

Tra televisione, musica, cinema e teatro, il suo percorso continua a crescere. Dopo le esperienze alla conduzione dello Zecchino d’Oro, gli album natalizi, le collaborazioni speciali e gli spettacoli dal vivo, Carolina torna ora con una nuova proposta dedicata ai bambini e alle famiglie. ‘Il Pappagallo’ porta con sé tutta la freschezza di una canzone estiva: colorata, facile da cantare e pronta a far ballare tutti.

Un nuovo viaggio musicale che conferma la forza di Carolina Benvenga nel parlare ai più piccoli con semplicità, allegria e fantasia. E, questa volta, a guidare la festa c’è un pappagallo davvero speciale, pronto a ripetere parole, inventare giochi e trasformare ogni ascolto in un momento di divertimento.

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