Ligabue, ‘La notte di certe notti’ si accende a Torino e Milano

Dopo il successo dello Stadio Olimpico di Roma, il Liga torna protagonista con due grandi appuntamenti negli stadi. Poi, da settembre, il gran finale nei palasport italiani.

Dopo il successo dello Stadio Olimpico di Roma, il Liga torna protagonista con due grandi appuntamenti negli stadi. Poi, da settembre, il gran finale nei palasport italiani.

Le luci si riaccendono, la musica torna a farsi abbraccio collettivo e la voce di Luciano Ligabue è pronta a risuonare ancora una volta davanti al suo pubblico. Dopo il grande successo di pubblico e critica del concerto allo Stadio Olimpico di Roma, ‘La notte di certe notti’ prosegue con due appuntamenti attesissimi: domani, mercoledì 17 giugno, all’Allianz Stadium di Torino e sabato 20 giugno allo Stadio San Siro di Milano.

Due serate che promettono di trasformarsi in una grande festa, tra canzoni che hanno segnato intere generazioni, emozioni condivise e quell’energia inconfondibile che da sempre accompagna i live del Liga. Un viaggio nella storia musicale di Luciano Ligabue, capace di unire successi senza tempo e il legame fortissimo con migliaia di fan.

Sul palco, insieme a lui, ci saranno tutti i chitarristi che hanno suonato al suo fianco nel corso della carriera: Fede Poggipollini, Max Cottafavi, Mel Previte e Niccolò Bossini. Con loro anche Luciano Luisi alle tastiere, Davide Pezzin al basso e Lenny Ligabue alla batteria. Una formazione speciale, pensata per rendere ogni concerto ancora più intenso e significativo.

A Torino la festa inizierà già prima del live con il Ligavillage, allestito nell’area adiacente allo stadio e aperto gratuitamente dalle 17 alle 20. Un vero e proprio spazio immersivo dedicato al mondo di Ligabue, con incontri con la band, giochi, musica live, tribute band, talk, merchandising esclusivo, gadget ufficiali e una mostra fotografica dedicata alla carriera dell’artista.

Dopo gli stadi, da settembre arriverà il gran finale: 15 città e 15 appuntamenti unici, senza repliche, per rendere ogni ‘notte’ speciale e irripetibile. Si partirà il 12 settembre da Jesolo con la data zero, poi il 22 settembre all’Arena di Verona, prima di toccare Padova, Bergamo, Genova, Livorno, Pesaro, Firenze, Mantova, Bologna, Messina, Eboli, Bari, Ancona e chiudere il 24 ottobre all’Unipol Dome di Milano, ultima data live di Ligabue per il 2026.

I biglietti sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali. Il tour è prodotto e organizzato da Friends&Partners e Zoo Aperto. Frecciarossa è treno ufficiale del tour, mentre Radiofreccia e RTL 102.5 sono le radio ufficiali.

Non solo musica, però. A trent’anni dalla sua prima uscita, è tornato anche in libreria ‘Fuori e dentro il borgo’, il libro d’esordio di Luciano Ligabue, in una nuova edizione rivista e ampliata pubblicata da Mondadori. Un volume prezioso, arricchito da riflessioni sulla scrittura e sulla creatività, dalla sceneggiatura integrale di ‘Radiofreccia’ e da altri contributi inediti.

Perché certe notti, quando si accendono le luci e parte la musica, non sono semplicemente concerti: diventano ricordi, emozioni e pezzi di vita da condividere.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!