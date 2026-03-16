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martedì 17 marzo 2026 | ore 07:33

Neve e disagi sulla Vigezzina-Centovalli

Traffico ferroviario fermo sulla tratta italiana. Attivati bus sostitutivi e indicazioni per gli studenti della Valle Vigezzo.
Territorio - Neve e disagi sulla Vigezzina-Centovalli

Rimane sospeso il traffico ferroviario sulla tratta italiana della Ferrovia Vigezzina-Centovalli, nel tratto compreso tra Trontano e il confine svizzero, a causa delle abbondanti nevicate cadute nelle scorse ore. Una situazione che ha reso necessario l’intervento di servizi sostitutivi su gomma e una riorganizzazione temporanea dei collegamenti per i pendolari e, in particolare, per gli studenti della Valle Vigezzo.

Per la mattinata di lunedì 16 marzo è stato predisposto un servizio di bus sostitutivi dedicato proprio agli studenti. A seguito delle verifiche effettuate dalla ditta di autotrasporti incaricata del servizio, le condizioni delle strade della valle non consentono però un trasporto capillare lungo tutto il territorio. Per questo motivo è stato individuato un unico punto di ritrovo: il parcheggio della ex Colonia a Druogno, da cui partiranno i pullman diretti a Domodossola e dove avverrà anche il rientro nel pomeriggio al termine delle lezioni.

Un ringraziamento è stato rivolto al Comune di Druogno che si è attivato per la pulizia dell’area di parcheggio, rendendo possibile la manovra dei bus e garantendo così il servizio sostitutivo.

Oltre alle corse dedicate agli studenti, per la giornata di lunedì sono state predisposte ulteriori corse di bus sostitutivi. Il collegamento internazionale tra Domodossola e Locarno verrà effettuato via lago, mentre per il trasporto locale nella Valle Vigezzo saranno utilizzati pullman di dimensioni più contenute con fermate presso le stazioni della valle.

Resta invece regolare il traffico ferroviario nel tratto tra Domodossola e Trontano. Le autorità e la società ferroviaria continuano a monitorare la situazione, con l’obiettivo di ripristinare quanto prima la piena operatività della linea.

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