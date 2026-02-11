Benvenuti, piccoli bernatesi

Il Comune celebra le nascite e le adozioni del 2025 con il Bonus Bebè e il calore di tutta la comunità, compreso un dono realizzato apposta per i piccoli.

A Bernate Ticino la nascita di un figlio non è mai un fatto solo privato. È una festa che coinvolge l’intero paese, un momento di gioia condivisa che diventa anche segno concreto di vicinanza alle famiglie. Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale ha organizzato la tradizionale cerimonia dedicata ai bambini nati o adottati nel corso del 2025, consegnando il “Bonus Bebè” e alcuni doni pensati per accogliere i nuovi piccoli cittadini.

Un gesto che va oltre il contributo economico: è il simbolo di una comunità che sceglie di investire nel futuro, sostenendo chi affronta l’avventura della genitorialità. Il Bonus rappresenta infatti un aiuto pratico, ma soprattutto un messaggio chiaro: Bernate è una casa che cresce insieme ai suoi bambini.

Accanto al contributo, non sono mancati i segni di affetto e creatività. Le instancabili “Sciure del Mercoledì” hanno realizzato un dono personalizzato per ciascun neonato, frutto di manualità e cuore. Un pensiero unico, cucito e preparato con cura, che racconta l’anima solidale del paese.

A dare il benvenuto ai “lettori del futuro” è stata anche la biblioteca comunale, in collaborazione con la Cooperativa Effatà, con un piccolo omaggio dedicato al mondo dei libri e delle storie. Perché crescere significa anche scoprire, immaginare, leggere insieme. Un invito, già dai primi mesi di vita, ad entrare in quello spazio di cultura e condivisione che è la biblioteca.

Non sono mancati, infine, i buoni e gli omaggi messi a disposizione dalla Farmacia della Canonica, ulteriore segno di una rete territoriale che si stringe attorno alle famiglie.

Una cerimonia semplice ma carica di significato, che rinnova ogni anno un impegno: mettere al centro la vita, le relazioni e il futuro del paese. Perché ogni bambino che nasce – o arriva attraverso un’adozione – non è solo una nuova storia familiare, ma un pezzo di comunità che si arricchisce.

