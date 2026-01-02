meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Nessuna nuvola significante -3°
Sab, 03/01/2026 - 02:50

data-top

sabato 03 gennaio 2026 | ore 03:41

Una notte che doveva essere festa...

Tra le persone coinvolte ci sono diversi giovani italiani: alcuni hanno perso la vita, altri risultano feriti, altri ancora per ore sono stati cercati tra elenchi provvisori e reparti ospedalieri. Subito attivati anche i reparti ustionati di diversi ospedali lombardi.
Attualità - L'inizio della tragedia a Crans-Montana

Doveva essere una notte di musica, amicizia e brindisi per salutare l’arrivo del nuovo anno. A Crans-Montana, invece, il Capodanno si è trasformato in tragedia. Le fiamme e l’esplosione che hanno devastato un locale affollato di giovani hanno lasciato dietro di sé un bilancio pesantissimo di vittime, feriti e famiglie sospese nell’attesa di notizie. Una ferita che non riguarda solo la Svizzera, ma che ha attraversato i confini, arrivando dritta anche in Italia.

Tra le persone coinvolte, infatti, ci sono diversi giovani italiani: alcuni hanno perso la vita, altri risultano feriti, altri ancora per ore sono stati cercati tra elenchi provvisori e reparti ospedalieri. In mezzo al caos di una notte che nessuno dimenticherà, è emersa però anche una rete di soccorso che ha mostrato il volto più umano dell’Europa: alcuni dei feriti italiani sono stati trasferiti e curati negli ospedali lombardi, dove medici e personale sanitario si sono presi carico delle ustioni e dei traumi più gravi.

In momenti come questi, le cifre e i bollettini non bastano a raccontare fino in fondo ciò che è accaduto. Dietro ogni numero c’è una storia interrotta, un futuro spezzato, una famiglia che aspettava un messaggio di auguri e si è trovata a vivere ore di angoscia. È il dolore dei giovani, ma anche di una generazione che chiede spazi sicuri per stare insieme, per festeggiare, per vivere.

Resta il silenzio dopo la musica, restano le domande sulle responsabilità e sulla sicurezza, ma resta anche il dovere di non archiviare tutto come una tragica fatalità. Perché il Capodanno dovrebbe segnare un inizio, non una fine. E perché questa tragedia, che ha toccato anche tante famiglie italiane e lombarde, chiede rispetto, memoria e impegno, affinché nessuna notte di festa si trasformi mai più in un incubo.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Test al Super-G di Livigno
Salute - Test Areu al Super-G di Livigno
Il tricolore in cielo, la sicurezza garantita in pista e tra il pubblico grazie al lavoro di squadra tra AREU, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e CNSAS.
Smartphone a 12 anni? In Italia, per un genitore su cinque è un sì
Attualità - Ragazzi a scuola con il cellulare
La tecnologia è percepita come un alleato nell’apprendimento, ma serve maggiore consapevolezza per guidarne l’uso in modo sano ed efficace.
Un italiano verso la Luna
Generica - Uomo sulla Luna
Per la prima volta un astronauta europeo, all’interno di una missione congiunta con la NASA, prenderà parte al ritorno dell’uomo sulla Luna nel programma Artemis. Tra loro un italiano.

Invia nuovo commento