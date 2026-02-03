Il Trofeo Alfredo Binda parte da Regione Lombardia: sport, giovani e territorio al centro del progetto 2026.

Milano ha ospitato, nella sede di Regione Lombardia, la prima delle tre presentazioni ufficiali del 27° Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio (UCI Women’s WorldTour) e del 13° Piccolo Trofeo Alfredo Binda – Valli del Verbano (UCI Nations’ Cup Junior Women), in programma domenica 15 marzo 2026 sulle strade della provincia di Varese, con partenza da Luino e arrivo a Cittiglio.

Un appuntamento che ha confermato come il Trofeo Binda non sia soltanto una delle classiche più prestigiose del ciclismo femminile mondiale, ma un progetto sportivo, educativo e territoriale che vive tutto l’anno, coinvolgendo istituzioni, scuole, associazioni, famiglie e comunità locali.

Ad aprire l’incontro il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, che ha sottolineato il valore complessivo dell’evento: «Sono molto soddisfatto di questa occasione. Le migliori atlete al mondo saranno presenti in una corsa tra le più importanti del nostro territorio. È un evento che non parla solo di sport, ma anche di formazione, sicurezza, promozione del territorio e dei prodotti».

Concetti ribaditi dal Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, che ha evidenziato il legame profondo tra ciclismo, giovani e comunità: «Il Trofeo Alfredo Binda è una delle pagine più prestigiose del ciclismo femminile internazionale, in una regione che vive profondamente questa disciplina. Il ciclismo è molto diffuso tra i giovani: per questo la corsa è anche un progetto che coinvolge scuole e territori, dimostrando come lo sport possa diventare motore di crescita, cultura e responsabilità civica».

Al centro della mattinata anche la voce degli organizzatori. Mario Minervino, presidente della Cycling Sport Promotion, ha ribadito il senso profondo del percorso avviato: «Il nostro è un progetto territoriale che dura tutto l’anno. Essere oggi a Milano, ospiti di Regione Lombardia, con i ragazzi di Cittiglio è motivo di grande emozione. Il Trofeo Binda è nato nel 1974 ed è cresciuto nel tempo restando fedele alla sua identità: trasformare la competizione in un percorso formativo. I giovani sono il cuore del progetto. L’appuntamento è il 15 marzo: come sempre ci sarà da emozionarsi».

Il valore sportivo della manifestazione è stato sottolineato anche dal Presidente del Comitato Regionale FCI Lombardia Stefano Pedrinazzi: «Il Trofeo Binda è un vanto per il ciclismo italiano e lombardo. Vedere tanti bambini oggi significa promuovere la bicicletta come mezzo di vita e di sport. Forse qualcuna di loro, un giorno, vincerà proprio questa corsa».

Accanto allo sport, il territorio. Luca Soffiantini, Assessore alla Cultura del Comune di Cittiglio, e Enrico Bianchi, Sindaco di Luino, hanno ribadito l’orgoglio delle comunità coinvolte, sottolineando la capacità della corsa di attivare relazioni, partecipazione e identità condivisa.

Un concetto rafforzato anche dal Consigliere Regionale Emanuele Monti, che ha definito il Trofeo Binda «un modello di come un evento sportivo possa diventare un progetto di sviluppo per il territorio».

Tra gli interventi anche il messaggio video del Presidente del CONI Lombardia Marco Riva, la presenza di Renzo Oldani (AIOCC) e Luca Papini (Lega Ciclismo Professionistico), oltre alle parole di Andrea De Luca, vicedirettore di RaiSport, che ha confermato il supporto televisivo alla corsa: «Una manifestazione di eccellenza: racconteremo la gara e il territorio con la diretta televisiva».

Protagonisti simbolici della presentazione sono stati 35 bambini delle scuole di Cittiglio, accompagnati da quattro insegnanti, che hanno raccontato il loro impegno sui temi di alimentazione, sostenibilità, mobilità sostenibile e ambiente. Dai progetti sulle rastrelliere per biciclette al KM Green, fino ai podcast in fase di realizzazione, i ragazzi hanno mostrato come il ciclismo possa diventare strumento di educazione e consapevolezza.

Un percorso condiviso anche da Romina Cristofaro di Anemos, impegnata nella prevenzione di bullismo e cyberbullismo: «Lo sport è un linguaggio potente per trasmettere valori e costruire relazioni sane».

Le corse

Sul piano agonistico, il Piccolo Trofeo Binda – Valli del Verbano vedrà al via 30 squadre, di cui 13 Nazionali, mentre il Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio schiererà 14 squadre WorldTour e 6 Professional.

I prossimi appuntamenti

Il percorso verso il 15 marzo prosegue già nei prossimi giorni con nuovi incontri dedicati ai giovani:

Mercoledì 4 febbraio

Gemonio – Scuole Primarie (classi 4ª e 5ª)

Cuveglio – Scuole Primarie (classi 3ª, 4ª e 5ª)

Progetto “Pedala, Pedala… in Sicurezza” con Polizia Stradale e Polizie Locali

Giovedì 5 febbraio

Besozzo – Scuole Primarie (classi 4ª e 5ª)

Progetto “Pedala, Pedala… in Sicurezza” con Polizia Stradale e Polizie Locali

Sabato 7 febbraio

Varese – Villa Recalcati, sede della Provincia di Varese

Presentazione ufficiale del Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio e del Piccolo Trofeo Binda – Valli del Verbano 2026

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!