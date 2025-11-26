La Città metropolitana ha coordinato un programma itinerante per l’affissione di striscioni, cartelli e manifesti lungo l’asse della metrotranvia.

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Città Metropolitana di Milano ha dato vita a un’iniziativa simbolica, e allo stesso tempo concreta, di sensibilizzazione, che ha visto la partecipazione attiva di sindaci, assessori, amministrazioni comunali, associazioni e studenti delle scuole del territorio. Un messaggio unitario e senza confini, che sottolinea come il contrasto alla violenza di genere sia un impegno prioritario e trasversale, capace di superare i limiti territoriali per tessere una rete di solidarietà istituzionale e civile, coinvolgendo in primo luogo le nuove generazioni.

La Città metropolitana ha coordinato un programma itinerante per l’affissione di striscioni, cartelli e manifesti lungo l’asse della metrotranvia in costruzione che collegherà i Comuni compresi tra Milano e Seregno, un’opera strategica che unirà i territori e le relative popolazioni in un filo conduttore di progresso e coesione.

“Questa giornata – dichiara Daniela Caputo, consigliera delegata alle Infrastrutture e Metrotramvia – non è solo un momento di riflessione, ma un’azione concreta che unisce istituzioni, comunità, associazioni e giovani studenti in un fronte comune contro ogni forma di violenza. I cartelli e gli striscioni, preparati con passione dalle associazioni locali e dagli studenti delle scuole del territorio, rappresentano il cuore pulsante di questa iniziativa: un gesto che educa al rispetto e alla parità, fissato proprio lungo il percorso dell’infrastruttura che simboleggia l’unione tra le nostre comunità. La collaborazione con i Comuni dimostra che, su temi così vitali, non esistono barriere: solo uniti possiamo amplificare il messaggio di tutela per tutte le donne.”

Il programma si è articolato come segue, con affissioni curate in sinergia con le maestranze di cantiere per massimizzare la visibilità la sicurezza e l’impatto verso la cittadinanza:

Ore 9.45 Cusano Milanino alla presenza dell’Assessora comunale Francesca Agosti e con l’ausilio degli agenti della Caserma;

Ore 11.30 Nova Milanese, alla presenza del Sindaco Fabrizio Pagani e dell’Assessora Rosa Nigro;

Ore 12.15/12.30 Seregno con l’Assessora Federica Perelli;

Ore 13.15 Desio con il Sindaco Carlo Moscatelli;

Ore 14.30 Paderno Dugnano con la Sindaca Anna Varisco e dell’Assessora Alice Rosselli

