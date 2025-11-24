Il progetto culturale del Museo Fratelli Cozzi prosegue con una quarta edizione dedicata a donne e uomini uniti nel percorso per la parità.

Tutto è pronto per la IV edizione della mostra fotografica “Donne e motori? Gioie e basta”! La mostra sarà presentata in anteprima nazionale a Milano AutoClassica, imprescindibile appuntamento fieristico per il mondo dei motori, che si svolgerà a Rho Fiera dal 21 al 23 novembre.

Dopo l’anteprima, la mostra sarà ufficialmente inaugurata al Museo Fratelli Cozzi il 25 novembre, ore 18, in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. Rimarrà qui esposta per due settimane, per poi iniziare il tour itinerante 2025-26.

Ideato da Elisabetta Cozzi, founder e direttrice del Museo Fratelli Cozzi e promosso dall’Associazione Friends of Museo Fratelli Cozzi, dopo essere stato ospitato in centinaia di luoghi sia in Italia che all’estero, il progetto fotografico è nuovamente pronto a raccontare il binomio donne e motori in modo elegante e rispettoso, contrastando stereotipi retrogradi e svilenti.

Il tema della IV edizione “Uomini a fianco delle donne nel percorso per la parità: ritratti di alleanza, motori di cambiamento”, annuncia la grande novità del 2025.

Le testimonial degli scatti firmati da Camilla Albertini, hanno posato insieme a uomini da loro scelti per il loro impegno nel superamento fattivo del gender gap, per affermare che la parità di genere è una responsabilità condivisa, non una battaglia solo femminile.

La mostra vuole sensibilizzare tutti sull'urgenza di un contrasto alla violenza e promuovere una parità reale, che nasce dal cambiamento culturale e dal dialogo tra donne e uomini.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!