La prima milanese di Cenerentola, creazione della compagnia internazionale Chicos Mambo diretta dal visionario coreografo Philippe Lafeuille.

Dal 14 al 16 novembre il palcoscenico del Teatro Menotti accoglie la prima milanese di Cenerentola dei Chicos Mambo, compagnia internazionale guidata dal visionario coreografo Philippe Lafeuille. La fiaba che tutti conoscono si trasforma in un sorprendente viaggio poetico e ironico, dove la danza incontra l’arte del riciclo e la magia del teatro diventa occasione di riflessione sul nostro presente. Tra metamorfosi, invenzioni sceniche e costumi di plastica riciclata, i sei straordinari interpreti reinventano la leggenda di Cenerentola con leggerezza e meraviglia, trasformando l’immaginazione in un gesto artistico che parla di futuro e di responsabilità.

Lo spettacolo fa leva sul tema ricorrente della metamorfosi del racconto (Cenerentola da “bambina sfortunata” si trasforma in principessa, la zucca in elegante carrozza, un minuscolo topo in maestoso cavallo) per restituire una creativa e sorprendente danza con i “rifiuti”. Tutto in questa Cenerentola è di coloratissima plastica riciclata, tutto trova nuova vita nella rinascita. La fiaba, dunque, non è più un mezzo per sfuggire alla realtà, ma al contrario un concreto impegno per la salvaguardia del nostro pianeta.

