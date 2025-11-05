meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Cielo sereno
Gio, 06/11/2025 - 09:20

data-top

giovedì 06 novembre 2025 | ore 09:31

Riqualificazione di Piazza Italia a Casate

In questa prima fase i lavori riguardano la cura del verde: sono in corso le potature degli alberi e la rimozione delle piante malate o sofferenti.
Bernate Ticino - Riqualificazione di Piazza Italia a Casate

Sono ufficialmente iniziati martedì 4 novembre i lavori di riqualificazione di Piazza Italia a Casate. Un intervento atteso e importante, che punta a restituire al centro del paese un aspetto più curato, accogliente e funzionale per residenti, commercianti e visitatori.

In questa prima fase i lavori riguardano la cura del verde: sono in corso le potature degli alberi e la rimozione delle piante malate o sofferenti, in modo da garantire la sicurezza e favorire un futuro reimpianto più armonioso con l’ambiente urbano. Successivamente, il progetto prevede ulteriori migliorie che interesseranno la pavimentazione e l’arredo urbano, con l’obiettivo di rendere la piazza più vivibile e valorizzata dal punto di vista estetico e sociale.

Durante l’esecuzione dei lavori, alcune aree potranno risultare parzialmente interdette o soggette a limitazioni di accesso. Il Comune invita quindi tutti i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a rispettare eventuali divieti di sosta o transito che si renderanno necessari per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni.

L’Amministrazione comunale ringrazia fin da ora i residenti, i commercianti e i frequentatori della piazza per la collaborazione e la pazienza, sottolineando come questo intervento rappresenti un investimento significativo per migliorare la qualità e il decoro del cuore di Casate.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Spazio compiti in Comune
Bernate Ticino - Spazio compiti in Comune
L’iniziativa, pensata come un momento di incontro, crescita e sostegno educativo, si svolge ogni martedì, dalle 16.30 alle 18.30, nella Sala Consiliare.
"Ascoltatore attento di tutti e di tutto"
Turbigo - Funerali di don Giampiero
L'ultimo saluto a don Giampiero Baldi: nella sua storia Turbigo una celebrazione con tanti confratelli, amici e fedeli per ringraziare il Signore del suo servizio.
Don Giampiero è tornato alla casa del Padre
Turbigo - Messa per 60^ don Giampiero
Dopo l'aggravarsi delle condizioni degli ultimi mesi, si è spento nella serata di lunedì 20 ottobre. Ex parroco di Casate, Turbigo (e degli alborsi della comunità pastorale In Binda), per poi arrivare a Castelletto di Cuggiono.

Invia nuovo commento