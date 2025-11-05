In questa prima fase i lavori riguardano la cura del verde: sono in corso le potature degli alberi e la rimozione delle piante malate o sofferenti.

Sono ufficialmente iniziati martedì 4 novembre i lavori di riqualificazione di Piazza Italia a Casate. Un intervento atteso e importante, che punta a restituire al centro del paese un aspetto più curato, accogliente e funzionale per residenti, commercianti e visitatori.

In questa prima fase i lavori riguardano la cura del verde: sono in corso le potature degli alberi e la rimozione delle piante malate o sofferenti, in modo da garantire la sicurezza e favorire un futuro reimpianto più armonioso con l’ambiente urbano. Successivamente, il progetto prevede ulteriori migliorie che interesseranno la pavimentazione e l’arredo urbano, con l’obiettivo di rendere la piazza più vivibile e valorizzata dal punto di vista estetico e sociale.

Durante l’esecuzione dei lavori, alcune aree potranno risultare parzialmente interdette o soggette a limitazioni di accesso. Il Comune invita quindi tutti i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a rispettare eventuali divieti di sosta o transito che si renderanno necessari per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni.

L’Amministrazione comunale ringrazia fin da ora i residenti, i commercianti e i frequentatori della piazza per la collaborazione e la pazienza, sottolineando come questo intervento rappresenti un investimento significativo per migliorare la qualità e il decoro del cuore di Casate.

