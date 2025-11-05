Spazio compiti in Comune

L’iniziativa, pensata come un momento di incontro, crescita e sostegno educativo, si svolge ogni martedì, dalle 16.30 alle 18.30, nella Sala Consiliare.

Ha preso ufficialmente il via la scorsa settimana “Spazio Compiti”, il nuovo progetto promosso e organizzato dal Comune di Bernate Ticino per offrire un supporto concreto ai ragazzi nello studio pomeridiano.

L’iniziativa, pensata come un momento di incontro, crescita e sostegno educativo, si svolge ogni martedì, dalle 16.30 alle 18.30, nella Sala Consiliare del Municipio. Qui, studenti di diverse età trovano un ambiente sereno in cui dedicarsi ai compiti e approfondire gli argomenti scolastici, accompagnati da un gruppo di volontari composto da insegnanti in pensione e giovani neolaureati, pronti a condividere tempo, competenze ed entusiasmo.

"Vogliamo creare uno spazio in cui i nostri ragazzi possano sentirsi sostenuti e incoraggiati – spiegano dal Comune – grazie alla presenza di adulti che credono nel valore dell’educazione e della solidarietà".

Il progetto si inserisce tra le iniziative sociali che l’Amministrazione comunale promuove a favore delle famiglie, offrendo un servizio gratuito e accessibile, pensato per favorire il successo scolastico e il benessere dei più giovani.

Per partecipare è necessario contattare l’Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Bernate Ticino, che raccoglie le iscrizioni e fornisce tutte le informazioni necessarie.

"Un ringraziamento speciale, infine, va a tutti i volontari che hanno scelto di mettersi in gioco in questa nuova attività, dimostrando come la collaborazione e la generosità possano trasformarsi in un autentico motore di comunità".

