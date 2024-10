Storie e dialogo tra persone con Human Library

Fondazione per Leggere e Biblioteca di Ossona lanciano la bella proposta di ‘Human Library’. La Human Library è un movimento sociale: mira a promuovere il dialogo e la comprensione reciproca tra le persone, attraverso la condivisione di esperienze e storie personali. Negli spazi della Villa Comunale, dalle ore 21 alle 23, si svolgeranno così quattro appuntamenti di grande interesse. Si inizia il 17 ottobre con Filippo Mittino, psicologo e pedagogista, con l’incontro ‘Benessere Genitori-Figli’; il 7 novembre spazio al dantista Gianni Vacchelli; il 13 marzo Elena Prandoni e il 3 aprile Stefano Barbero.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!