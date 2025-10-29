Festa del San Carlone

Dal primo al 9 novembre la Statua di San Carlo ad Arona si anima di visite guidate, eventi e celebrazioni per festeggiare San Carlo Borromeo.

Ad Arona, in occasione della Festa di San Carlo Borromeo che ricorre il 4 novembre, il San Carlone, la monumentale statua dedicata al santo nativo di questa città, propone un ricco calendario di appuntamenti: visite guidate, celebrazioni, momenti musicali arricchiti da vin brulè e castagne attendono cittadini e visitatori dall’1 al 9 novembre. Un momento per celebrare il Santo e chiudere insieme la stagione 2025 della Statua.

VISITE GUIDATE

Il programma si apre nel fine settimana dell’1 e del 2 novembre con visite guidate speciali alle ore 10:00 e alle ore 14:00: questi appuntamenti vogliono raccontare la storia del monumento, che avrebbe dovuto essere il punto di arrivo di un Sacro Monte interamente dedicato alla figura di San Carlo, ma del quale solo la Statua e la vicina Chiesa furono gli edifici realizzati e portati a termine.

Martedì 4 novembre, giorno della ricorrenza della morte del Santo, è prevista una visita guidata alle ore 15:00, che sarà in questa occasione seguita dalla Santa Messa celebrata presso la Chiesa di San Carlo alle ore 17:00.

Il Complesso rimarrà chiuso mercoledì 05, giovedì 06 e venerdì 07 novembre, per poi avviarci verso le due giornate finali: sabato 8 novembre sono previste le ultime visite guidate della stagione, sempre alle ore 10:00 e alle ore 14:00.

FESTA DI SAN CARLO – DOMENICA 09 NOVEMBRE

Domenica 9 novembre sarà una giornata di grandi festeggiamenti: sebbene la ricorrenza cada martedì, la solennità viene posticipata alla domenica, così da permettere a tutti di partecipare al ricco programma domenicale.

Alle ore 11:00 è prevista la Messa solenne presso la Chiesa di San Carlo presieduta da Mons. Filippo Ciampanelli. A seguire, si terrà la benedizione della Statua e un accompagnamento musicale da parte della San Giorgio Music Band di Mercurago.

Il Gruppo Alpini di Arona contribuirà all’atmosfera della festa con uno stand di vin brulè e castagne, creando momenti di incontro e convivialità per tutti i partecipanti.

L’iniziativa è promossa da Archeologistics, società che gestisce la Statua per conto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, proprietaria del luogo. Queste giornate vogliono celebrare la figura di San Carlo Borromeo e il forte legame che unisce Arona al suo Santo, offrendo a tutti un’occasione di partecipazione, spiritualità e scoperta.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!