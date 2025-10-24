Il programma prenderà il via sabato 25 ottobre con il tradizionale Concerto d’Autunno del Corpo Musicale Santa Cecilia, in programma alle ore 21 all’Auditorium Paccagnini.

Tutto pronto a Castano Primo per il weekend della Festa Patronale di San Zenone, uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati dell’anno, che come sempre unisce momenti di preghiera, iniziative popolari e occasioni di incontro per tutta la cittadinanza. Il programma prenderà il via sabato 25 ottobre con il tradizionale Concerto d’Autunno del Corpo Musicale Santa Cecilia, in programma alle ore 21 all’Auditorium Paccagnini, durante il quale verrà consegnato anche il 16° Premio Città di Castano Primo, riconoscimento dedicato a chi si è distinto per impegno e valore nella comunità locale. La giornata di domenica 26 ottobre sarà invece il cuore delle celebrazioni religiose e popolari. Alle ore 10 verrà celebrata la Santa Messa in onore del Patrono San Zenone, seguita, alle 11.30, dalla benedizione di auto e moto nel cortile dell’Oratorio Paolo VI. Alle 12.30, sempre nel salone Paolo VI, spazio al pranzo comunitario (menu adulti 22 euro, bambini 12 euro), un momento conviviale che anticiperà il pomeriggio di festa: alle ore 15, infatti, gli Alpini animeranno la tradizionale castagnata, con giochi per bambini e ragazzi. Lunedì 27 ottobre, infine, la Festa Patronale proseguirà con la Santa Messa delle ore 10, cui seguirà sul sagrato la consueta iniziativa “Torte… fai la tua offerta” e il Pozzo di San Patrizio, accompagnati ancora una volta dalla castagnata degli Alpini e dei Bersaglieri.

