Il digitale per tutti

Un ciclo di incontri gratuiti dedicati agli over 60 per imparare a usare al meglio gli strumenti digitali e affrontare con consapevolezza le sfide della tecnologia quotidiana.
Generica - Anziani a lezione

Il futuro è per tutti, anche per chi ha più di sessant’anni. Con questo spirito nasce a Inveruno l’iniziativa “Il digitale non ha età”, un ciclo di incontri gratuiti dedicati agli over 60 per imparare a usare al meglio gli strumenti digitali e affrontare con consapevolezza le sfide della tecnologia quotidiana.

L’appuntamento è presso il Centro Ricreativo di Inveruno, in piazza Don Rino Villa 2, dove, in tre pomeriggi da due ore (dalle 15.00 alle 17.00), esperti e formatori aiuteranno i partecipanti a orientarsi nel mondo digitale.

Il programma prevede tre date, ciascuna dedicata a un tema specifico:
- Giovedì 16 ottobre: SPID e CIE – come attivarli e utilizzarli al meglio;
- Giovedì 6 novembre: Difendersi dalle truffe online – consigli pratici per navigare in sicurezza;
- Giovedì 27 novembre: Fascicolo Sanitario Elettronico – per gestire in modo semplice e digitale la propria salute.

L’iniziativa è gratuita e rivolta a tutti i cittadini over 60, “diversamente giovani”, come recita con simpatia la locandina, ma sarà attivata solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. È necessario presentarsi muniti di SPID o CIE funzionanti per poter seguire al meglio le lezioni pratiche.

Promosso dal Centro Ricreativo di Inveruno, con il patrocinio del Comune di Inveruno, di Regione Lombardia, CESVIP Lombardia e del programma Punto Digitale Facile, il progetto si inserisce nell’ambito delle iniziative sostenute dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale e da Repubblica Digitale, con il sostegno dell’Unione Europea – Next Generation EU.

Per informazioni e prenotazioni:
Centro Ricreativo Inveruno – Piazza Don Rino Villa, 2
Telefono: 351 5386842

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

