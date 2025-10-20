Christian Garavaglia: "La seconda metà di settembre ha portato precipitazioni eccezionali che hanno colpito molte aree della Lombardia".

«Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato l’ordine del giorno per il rafforzamento delle misure contro il dissesto idrogeologico, confermando l’impegno della Regione per la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio».

Così Christian Garavaglia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, commenta l’approvazione dell’ODG, sottolineando l’urgenza di politiche di prevenzione e interventi concreti sul territorio.

«La seconda metà di settembre ha portato precipitazioni eccezionali che hanno colpito molte aree della Lombardia, provocando allagamenti, danni a infrastrutture, abitazioni e attività economiche – spiega Garavaglia – Il sistema regionale di Protezione Civile ha reagito con rapidità, dimostrando la capacità delle strutture e delle risorse messe in campo, ma le sfide restano enormi».

Secondo il sistema regionale di rilevazione danni (Ra.S.Da.), tra il 22 e il 28 settembre 2025 la stima dei danni supera i 278 milioni di euro, di cui oltre 118 milioni nel comparto pubblico e circa 161 milioni nel privato. Le province maggiormente colpite sono Como, Monza e Brianza, Varese e la Città Metropolitana di Milano, con impatti rilevanti anche su Sondrio, Bergamo, Brescia, Lecco e Pavia.

«Abbiamo visto famiglie evacuate, strade e scuole allagate, imprese ferme a causa del maltempo – continua Garavaglia – Questi eventi ci ricordano quanto sia fondamentale completare gli interventi strutturali, rafforzare argini e reti di drenaggio e potenziare il sistema di allerta meteo. La prevenzione non può più aspettare».

Regione Lombardia ha già realizzato importanti interventi: oltre 1 miliardo di euro in opere strutturali, 350 interventi PNRR per la gestione del rischio alluvioni (191,8 milioni di euro), 56 interventi per la rinaturalizzazione del Po, di cui 38 in Lombardia (357 milioni), e oltre 41 milioni di euro per manutenzione ordinaria e straordinaria dei reticoli idrici dal 2023 al 2025, oltre a contributi ai Comuni per somma urgenza e post-emergenza.

«Grazie all’approvazione dell’ODG – conclude Garavaglia – ci impegniamo a proseguire con determinazione le politiche e gli investimenti già avviati, garantendo manutenzione ordinaria e straordinaria dei reticoli idrici e risorse aggiuntive per gli interventi d’emergenza. Ringraziamo l’assessore alla Sicurezza Romano La Russa e l’assessore al Territorio e Sistemi Verdi Gianluca Comazzi per la collaborazione costante: solo con la sinergia tra Regione, Comuni e Protezione Civile potremo sostenere le comunità colpite e rafforzare la resilienza dei nostri territori di fronte a eventi sempre più intensi».

