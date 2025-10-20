Calcio, basket, beach volley e perfino giochi da tavolo: tante discipline diverse, ma unite da un unico obiettivo, quello di “mettere in campo le nostre abilità, lasciando all’angolo l’azzardo”.

Un pomeriggio di sport, amicizia e gioco sano ha animato il Tree Park di via Modigliani a Inveruno mercoledì 15 ottobre, in occasione dell’iniziativa “Tutti in Gioco – Il Torneo”, organizzata per sensibilizzare la cittadinanza – in particolare i più giovani – sui rischi legati al gioco d’azzardo.

Calcio, basket, beach volley e perfino giochi da tavolo: tante discipline diverse, ma unite da un unico obiettivo, quello di “mettere in campo le nostre abilità, lasciando all’angolo l’azzardo”. L’evento, promosso all’interno del progetto di prevenzione alle dipendenze che coinvolge scuole, oratori e associazioni del territorio, ha visto la partecipazione di decine di ragazzi e famiglie, che hanno potuto sperimentare il valore del gioco autentico e condiviso.

Il torneo, volutamente non competitivo, ha puntato sull’inclusione e sulla collaborazione piuttosto che sulla vittoria. “Abbiamo voluto dimostrare che il gioco può essere un’occasione per conoscersi, divertirsi e stare bene insieme – hanno spiegato gli organizzatori –. Lo sport e il gioco sociale insegnano il rispetto delle regole, la gestione delle emozioni e la bellezza del confronto: valori che l’azzardo, invece, distrugge”.

La giornata si è conclusa con una merenda collettiva, simbolo di un momento semplice ma autentico di comunità.

