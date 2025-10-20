Una degustazione solidale

Il programma prevede due formule per vivere l’evento: la Degustazione Aperitivo, con un ricco buffet di salumi e formaggi al costo di 10 euro, oppure la Degustazione Completa da 40 euro, che include sei calici – due bollicine, due bianchi e due rossi – e un tagliere di accompagnamento per ogni partecipante.

Un appuntamento che unisce sapori e inclusione sociale. Sabato 25 ottobre, alle ore 18, la suggestiva Canonica di Bernate Ticino ospiterà la Degustazione Solidale, un evento che trasforma un semplice aperitivo in un gesto concreto di solidarietà e partecipazione.

Promossa con il patrocinio del Comune di Bernate Ticino, l’iniziativa nasce da un’idea dell’Associazione di famiglie La Quercia APS, realtà impegnata da anni nel promuovere progetti di autonomia e inserimento lavorativo per ragazzi con disabilità. Saranno proprio loro, infatti, i veri protagonisti della serata: i giovani dell’associazione si occuperanno del servizio ai tavoli, vivendo un’esperienza formativa e di relazione autentica con il pubblico.

Il programma prevede due formule per vivere l’evento: la Degustazione Aperitivo, con un ricco buffet di salumi e formaggi al costo di 10 euro, oppure la Degustazione Completa da 40 euro, che include sei calici – due bollicine, due bianchi e due rossi – e un tagliere di accompagnamento per ogni partecipante. Tra le etichette in degustazione figurano nomi d’eccellenza come Bellavista Alma Rosé, Muller Thurgau, Brunello di Montalcino e Le Volte dell’Ornellaia.

Un’occasione dunque per scoprire ottimi vini e, al tempo stesso, sostenere un progetto che mette al centro il valore della dignità e dell’inclusione lavorativa.

Le prenotazioni sono aperte fino a esaurimento posti su questo form: https://form.typeform.com/to/oXbR5WzH

