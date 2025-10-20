meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Nuvole sparse 12°
Mer, 22/10/2025 - 02:20

data-top

mercoledì 22 ottobre 2025 | ore 03:23

Una degustazione solidale

Il programma prevede due formule per vivere l’evento: la Degustazione Aperitivo, con un ricco buffet di salumi e formaggi al costo di 10 euro, oppure la Degustazione Completa da 40 euro, che include sei calici – due bollicine, due bianchi e due rossi – e un tagliere di accompagnamento per ogni partecipante.
Bernate Ticino - La Canonica

Un appuntamento che unisce sapori e inclusione sociale. Sabato 25 ottobre, alle ore 18, la suggestiva Canonica di Bernate Ticino ospiterà la Degustazione Solidale, un evento che trasforma un semplice aperitivo in un gesto concreto di solidarietà e partecipazione.

Promossa con il patrocinio del Comune di Bernate Ticino, l’iniziativa nasce da un’idea dell’Associazione di famiglie La Quercia APS, realtà impegnata da anni nel promuovere progetti di autonomia e inserimento lavorativo per ragazzi con disabilità. Saranno proprio loro, infatti, i veri protagonisti della serata: i giovani dell’associazione si occuperanno del servizio ai tavoli, vivendo un’esperienza formativa e di relazione autentica con il pubblico.

Il programma prevede due formule per vivere l’evento: la Degustazione Aperitivo, con un ricco buffet di salumi e formaggi al costo di 10 euro, oppure la Degustazione Completa da 40 euro, che include sei calici – due bollicine, due bianchi e due rossi – e un tagliere di accompagnamento per ogni partecipante. Tra le etichette in degustazione figurano nomi d’eccellenza come Bellavista Alma Rosé, Muller Thurgau, Brunello di Montalcino e Le Volte dell’Ornellaia.

Un’occasione dunque per scoprire ottimi vini e, al tempo stesso, sostenere un progetto che mette al centro il valore della dignità e dell’inclusione lavorativa.

Le prenotazioni sono aperte fino a esaurimento posti su questo form: https://form.typeform.com/to/oXbR5WzH

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Don Giampiero è tornato alla casa del Padre
Turbigo - Messa per 60^ don Giampiero
Dopo l'aggravarsi delle condizioni degli ultimi mesi, si è spento nella serata di lunedì 20 ottobre. Ex parroco di Casate, Turbigo (e degli alborsi della comunità pastorale In Binda), per poi arrivare a Castelletto di Cuggiono.
Un sorriso che fa bene al cuore
Bernate Ticino - Sorridimi APS a scuola per donare un sorriso 2025
I volontari dell’associazione Sorridimi APS, con i loro nasi rossi, le storie colorate e tanta simpatia hanno portato nelle aule bernatesi il senso del donare un sorriso.
La fiaccolata casatese
Casate - Fiaccolata 2025
Erano circa 35 i partecipanti che, con entusiasmo e spirito di condivisione, sono partiti dal Santuario della Madonna di Graglia per portare la luce fino in paese.

Invia nuovo commento