Una camminata per dire 'Stop' al Polo logistico

Si tratta di una camminata pubblica per conoscere da vicino l’area interessata e discutere insieme i rischi ambientali e sociali connessi alla realizzazione di un polo logistico di oltre 120.000 metri quadrati su terreni oggi agricoli e boschivi.

Il Comitato “No Polo Logistico a Castano Primo” torna a farsi sentire, questa volta con un evento aperto a tutta la cittadinanza — e in particolare ai giovani — per ribadire la contrarietà al progetto di un nuovo insediamento logistico nell’area tra viale della Resistenza e via Sandro Pertini, a ridosso dell’Istituto Torno.

L’iniziativa, intitolata “STOP – Ripartiamo con voi”, si terrà sabato 18 ottobre alle ore 15.00, con ritrovo in piazzale Don Milani (Istituto Torno). Si tratta di una camminata pubblica per conoscere da vicino l’area interessata e discutere insieme i rischi ambientali e sociali connessi alla realizzazione di un polo logistico di oltre 120.000 metri quadrati su terreni oggi agricoli e boschivi.

«Camminiamo insieme per conoscere e difendere il nostro territorio» è lo slogan scelto dal comitato, che invita i cittadini a partecipare attivamente e a riflettere su una domanda cruciale: “Sorgerà anche a Castano Primo un nuovo polo logistico?”

L’iniziativa è organizzata dal Comitato No Polo Logistico, in collaborazione con Legambiente Circolo di Buscate e Legambiente Circolo “Ticino”, e si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di preservare il suolo agricolo, la qualità dell’aria e la vivibilità dei centri urbani.

Nel volantino diffuso in questi giorni si legge un chiaro invito: “Sii protagonista del tuo tempo”, rivolto non solo ai cittadini adulti ma anche ai ragazzi e alle famiglie, in un pomeriggio di partecipazione civica e consapevolezza ambientale.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!