Dopo mesi di lavori e attesa, è finalmente arrivato il momento tanto atteso: riapre la piscina comunale di Busto Garolfo. A dare l’annuncio, con l’entusiasmo che contraddistingue gli eventi più attesi in paese, è stato direttamente il sindaco Giovanni Rigiroli, che ha condiviso sui social alcune immagini in anteprima della vasca interna completamente rinnovata.

«Preparate costume e cuffia, venerdì la nostra piscina riapre! È ormai quasi tutto pronto e la vasca da 25 metri sarà utilizzabile. Ecco in anteprima le immagini della vasca interna dopo il rifacimento della copertura… una figata!», ha scritto il primo cittadino, augurando a tutti i cittadini e agli sportivi una buona stagione sportiva.

L’impianto, punto di riferimento per nuotatori, associazioni sportive e famiglie, torna così a disposizione della comunità dopo i lavori di riqualificazione che hanno interessato in particolare la copertura della vasca interna, garantendo maggiore comfort e sicurezza.

La riapertura della piscina rappresenta un segnale importante per Busto Garolfo, non solo in termini sportivi ma anche sociali: uno spazio di incontro, salute e benessere che torna ad animarsi con corsi, allenamenti e momenti di svago per tutte le età.

Gli appassionati di nuoto e fitness acquatico possono dunque iniziare il conto alla rovescia: da venerdì, la nuova stagione in acqua potrà ufficialmente cominciare.

