meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Cielo sereno 11°
Ven, 17/10/2025 - 20:20

data-top

venerdì 17 ottobre 2025 | ore 20:40

Riapre la piscina

L’impianto, punto di riferimento per nuotatori, associazioni sportive e famiglie, torna così a disposizione della comunità dopo i lavori di riqualificazione.
Busto Garolfo - La piscina comunale

Dopo mesi di lavori e attesa, è finalmente arrivato il momento tanto atteso: riapre la piscina comunale di Busto Garolfo. A dare l’annuncio, con l’entusiasmo che contraddistingue gli eventi più attesi in paese, è stato direttamente il sindaco Giovanni Rigiroli, che ha condiviso sui social alcune immagini in anteprima della vasca interna completamente rinnovata.

«Preparate costume e cuffia, venerdì la nostra piscina riapre! È ormai quasi tutto pronto e la vasca da 25 metri sarà utilizzabile. Ecco in anteprima le immagini della vasca interna dopo il rifacimento della copertura… una figata!», ha scritto il primo cittadino, augurando a tutti i cittadini e agli sportivi una buona stagione sportiva.

L’impianto, punto di riferimento per nuotatori, associazioni sportive e famiglie, torna così a disposizione della comunità dopo i lavori di riqualificazione che hanno interessato in particolare la copertura della vasca interna, garantendo maggiore comfort e sicurezza.

La riapertura della piscina rappresenta un segnale importante per Busto Garolfo, non solo in termini sportivi ma anche sociali: uno spazio di incontro, salute e benessere che torna ad animarsi con corsi, allenamenti e momenti di svago per tutte le età.

Gli appassionati di nuoto e fitness acquatico possono dunque iniziare il conto alla rovescia: da venerdì, la nuova stagione in acqua potrà ufficialmente cominciare.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Esercitazione di Protezione Civile
Territorio - Elicotteri della Protezione Civile
Si svolgerà in questo weekend in diversi nostri Comuni (Castano Primo, Turbigo, Vanzaghello, Marcallo con Casone, Busto Garolfo) e centinaia di volontari.
'Migliori Anni': movimento, salute e socialità per invecchiare bene
Busto Garolfo - Presentazione progetto 'Migliori Anni'
Un progetto ambizioso e innovativo, che si distingue anche a livello europeo: “Migliori Anni” rappresenta infatti la declinazione locale di un programma premiato da Erasmus+.
Busto Garolfo fa una mozione per il riconoscimento della Palestina
Busto Garolfo - Il Comune (Foto internet)
Nei giorni scorsi la capogruppo di Busto Garolfo Paese Amico, Anna La Tegola, ha presentato una mozione che chiede al Sindaco e alla Giunta di sostenere con decisione il riconoscimento dello Stato di Palestina.

Invia nuovo commento