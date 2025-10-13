Autunno in festa a Casate

Mercatino, aperitivo in cortile, un ottimo risotto,.... ma anche laboratori creativi e spettacolo teatrale: una giornata di festa, colori e sapori a Casate.

Una domenica dal sapore autentico quella vissuta ieri, 12 ottobre, a Casate di Bernate Ticino, dove la Festa d’Autunno ha trasformato via 4 Novembre in un colorato ritrovo di famiglie, amici e associazioni.

Fin dal mattino, il mercatino d’autunno ha animato la frazione con bancarelle ricche di creazioni artigianali, prodotti locali e idee regalo. Poi, tra un saluto e un sorriso, tanti si sono ritrovati per l’aperitivo in cortile, preludio al momento più conviviale della giornata: il pranzo comunitario, con il tradizionale risotto gratuito offerto a tutti i partecipanti. Un gesto semplice ma dal forte valore simbolico, che racconta la voglia di stare insieme e di condividere.

Nel pomeriggio i protagonisti sono stati i più piccoli, coinvolti nei laboratori creativi e nel truccabimbi, seguiti con entusiasmo da genitori e nonni. Grande successo anche per lo spettacolo teatrale “Gira Giramodo”, organizzato in oratorio con il contributo del Polo Culturale del Castanese, che ha regalato sorrisi e musica a grandi e piccini.

«È stata una bellissima giornata – commentano gli organizzatori – grazie a tutti voi per aver partecipato così numerosi e con tanto entusiasmo!».

Un ringraziamento speciale è andato a tutti gli hobbisti ed espositori, all’Associazione Al Grüp, all’Associazione Il Melograno, alla Parrocchia e all’Oratorio di Casate, al gruppo Amici di Casate, al Gruppo Pensionati, alla Polizia Locale, alla Protezione Civile e a tutti i consiglieri comunali, presenti e collaborativi per la riuscita dell’evento.

Un’edizione che ha confermato ancora una volta come, quando la comunità si unisce, anche una semplice domenica d’autunno può trasformarsi in una splendida giornata di festa, calore e amicizia.

