'Giro Bimbi' a Bernate

Sabato 11 ottobre un'iniziativa per i più piccoli: ritrovo alle 14.30 al Parco della Canonica, alle 15 giro in bici, tappa al Lago Airone, al calendario celtico e rientro in Canonica.

Un pomeriggio di sport, amicizia e scoperta nella cornice autunnale del Parco del Ticino. Sabato 11 ottobre Bernate Ticino ospiterà il “Giro Bimbi”, un’iniziativa dedicata ai più piccoli che unisce movimento, natura e curiosità, inserita nel programma del Festival d’Autunno dei Navigli Lombardi.

Il ritrovo è fissato alle 14.30 presso il Parco della Canonica, da dove alle 15.00 partirà il giro in bicicletta: un percorso semplice e adatto a tutti, pensato per far vivere ai bambini (e alle famiglie che li accompagnano) la bellezza del territorio in modo attivo e divertente.

La prima tappa sarà al Lago Airone, dove i partecipanti potranno gustare una merenda offerta da La Posteria Village. Dopo la pausa, spazio anche alla scoperta e alla fantasia: alle 16.30 è previsto un laboratorio al Calendario Celtico, accompagnato da una guida del Parco, per imparare giocando a conoscere i segreti della natura e le antiche tradizioni del territorio.

Il rientro è previsto per le 17.45 al Parco della Canonica, chiudendo così una giornata all’insegna del benessere, dell’educazione ambientale e del divertimento in compagnia.

Il “Giro Bimbi” fa parte del Festival d’Autunno, che si svolge nei weekend del 4-5 e 11-12 ottobre, promosso da Terra dei Navigli tra Ticino e Naviglio, con il contributo di Regione Lombardia e inLombardia.

Un’occasione per scoprire, in sella alla bici, la magia del Parco del Ticino e vivere il territorio con lo sguardo curioso dei più piccoli.

