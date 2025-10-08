Sapori d’Autunno: due giorni di festa tra zucche e castagne a Cunardo

L’evento, che si svolgerà alla Baita del Fondista in un capannone riscaldato e con servizio ai tavoli, per una due giorni di sapori autunnali.

Profumo di castagne, calore di vin brulè e il piacere di stare insieme per una buona causa. Sabato 11 e domenica 12 ottobre Cunardo ospiterà la 4ª Sagra della Zucca e della Castagna – “Sapori d’Autunno 2025”, organizzata dalla Scuola Materna di Bedero Valcuvia in collaborazione con i Tencitt di Cunardo.

L’evento, che si svolgerà alla Baita del Fondista in un capannone riscaldato e con servizio ai tavoli, è pensato per celebrare i 100 anni di impegno sociale della storica scuola materna e per raccogliere fondi a sostegno delle sue attività educative.

Il programma è ricco di appuntamenti per tutte le età.

Si parte sabato 11 ottobre alle 19.00 con la cena, seguita alle 20.30 da castagnata e vin brulè, per concludere la serata alle 21.00 con musica e DJ set, all’insegna del divertimento e della convivialità.

La festa proseguirà domenica 12 ottobre, quando dalle 11.00 prenderà il via il truccabimbi, seguito dal pranzo alle 12.00. Nel pomeriggio, ancora castagnata e vin brulè alle 15.00, prima della cena finale delle 19.00 che chiuderà la due giorni di festa.

L’intera manifestazione si terrà con qualsiasi condizione meteorologica, grazie alla copertura del capannone, e il ricavato sarà interamente devoluto alla Scuola Materna di Bedero Valcuvia.

Un’occasione per gustare i sapori tipici dell’autunno, vivere momenti di allegria e contribuire a un progetto educativo che da un secolo rappresenta un punto di riferimento per la comunità.

Per informazioni e prenotazioni: 333 2586057 – asilobedero [at] gmail [dot] com

