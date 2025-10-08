Il progetto, intitolato “Paesaggio in rete”, si svolgerà nella sede del Parco a Magenta e rappresenta un’esperienza formativa e professionale unica per i giovani tra i 18 e i 28 anni.

Un’occasione per crescere, imparare e mettersi in gioco nel cuore verde della Lombardia. Mancano ormai pochi giorni – le candidature chiudono alle ore 14.00 di martedì 15 ottobre – per partecipare al Servizio Civile Agricolo 2025-2026 presso il Parco Lombardo della Valle del Ticino, nell’ambito del programma regionale “AGRIPARCHI – Coltiviamo biodiversità” promosso da AREA Parchi.

Il progetto, intitolato “Paesaggio in rete”, si svolgerà nella sede del Parco a Magenta e rappresenta un’esperienza formativa e professionale unica per i giovani tra i 18 e i 28 anni che desiderano vivere un anno a contatto con la natura e con le realtà agricole del territorio.

L’iniziativa punta a valorizzare il legame tra agricoltura, alimentazione, paesaggio e comunità, attraverso un ricco ventaglio di attività: dall’educazione ambientale alla comunicazione e promozione, dai monitoraggi ambientali e censimenti faunistici alla tutela della biodiversità agricola, fino all’organizzazione di eventi legati alla cultura contadina e alle tradizioni locali.

Il servizio, della durata di 12 mesi, prevede un impegno di 25 ore settimanali su 5 giorni e un contributo mensile di 519,47 euro.

Un’opportunità concreta per chi desidera contribuire in prima persona alla salvaguardia del paesaggio rurale e naturale del Parco del Ticino, imparando sul campo come agricoltura e ambiente possano convivere in armonia.

👉 Tutte le informazioni e il link per candidarsi sono disponibili sul sito del Parco Ticino: ente.parcoticino.it/servizio-civile-agricolo

