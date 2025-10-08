Un sorriso che fa bene al cuore

I volontari dell’associazione Sorridimi APS, con i loro nasi rossi, le storie colorate e tanta simpatia hanno portato nelle aule bernatesi il senso del donare un sorriso.

“Il sorriso è una magia che tutte le paure spazza via!”. Con questo messaggio semplice ma potente, le scuole di Bernate Ticino hanno celebrato la Giornata del Dono 2025, vivendo una mattinata speciale all’insegna della solidarietà, della leggerezza e del bene condiviso.

Protagonisti assoluti sono stati i volontari dell’associazione Sorridimi APS, che con i loro nasi rossi, le storie colorate e tanta simpatia hanno portato nelle aule un messaggio profondo: anche un sorriso può diventare un dono prezioso. “Brollo” e “Smemorella”, due dei clown dottori dell’associazione, hanno infatti fatto tappa nelle scuole del paese raccontando ai più piccoli la loro esperienza e l’impegno quotidiano dei volontari che, attraverso la clownterapia, portano allegria e conforto in ospedali, case di riposo e comunità.

Alla prima tappa presso la Scuola Primaria, non sono mancati anche i rappresentanti dell’Amministrazione comunale: il Sindaco Ottolini, l’Assessore Calcaterra e, successivamente, il Consigliere Logoteta, che hanno voluto condividere con i ragazzi l’importanza del donare e del prendersi cura degli altri.

La giornata non si è fermata ai sorrisi: in occasione dell’incontro è stata anche promossa una raccolta di prodotti di prima necessità destinata alla Caritas Parrocchiale di Bernate Ticino, a testimonianza di come la solidarietà possa tradursi in gesti concreti di aiuto.

Un ringraziamento speciale va a tutti i bambini, ragazzi, insegnanti e famiglie per la loro partecipazione e generosità. Perché, come ricordano i volontari di Sorridimi, donare un sorriso è il modo più semplice – e potente – per rendere il mondo un posto migliore.

