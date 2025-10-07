Milano / Malpensa
Sportello anagrafe a Furato
- 07/10/2025 - 15:45
- Inveruno
Un servizio vicino ai cittadini, anche il sabato e… a due passi da casa. Il Comune rende noto che l’Ufficio Anagrafe e Demografici sarà operativo, in modalità straordinaria, nei locali della Scuola Elementare “Don Milani” di via Montessori, frazione Furato, con ingresso libero e orario 9.00–13.00 nelle seguenti date: sabato 11 ottobre, sabato 8 novembre e sabato 13 dicembre 2025.
Durante queste mattinate sarà possibile svolgere le principali pratiche di Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale: certificazioni, cambi di residenza, autentiche, estratti e visure, iscrizioni e aggiornamenti anagrafici, nonché adempimenti elettorali. Attenzione: per disposizione organizzativa non sarà effettuato il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE); chi avesse necessità di rinnovare il documento dovrà rivolgersi alla sede ordinaria nei consueti giorni e orari.
Per facilitare l’iniziativa, la sede comunale di Inveruno resterà chiusa nelle stesse tre date, concentrando a Furato l’erogazione dei servizi. L’obiettivo è duplice: ridurre tempi di attesa e offrire un punto di riferimento decentrato, utile soprattutto a famiglie, anziani e a chi lavora in settimana.
Per informazioni: 0297288137 (int. 3) oppure demografici [at] comune [dot] inveruno [dot] mi [dot] it
. Consigliato presentarsi con documento d’identità e, se necessario, con eventuale modulistica già compilata per velocizzare le operazioni.
