Sportello anagrafe a Furato

L’Ufficio Anagrafe e Demografici sarà operativo, in modalità straordinaria, nei locali della Scuola Elementare “Don Milani” di Furato per tre sabati.

Un servizio vicino ai cittadini, anche il sabato e… a due passi da casa. Il Comune rende noto che l’Ufficio Anagrafe e Demografici sarà operativo, in modalità straordinaria, nei locali della Scuola Elementare “Don Milani” di via Montessori, frazione Furato, con ingresso libero e orario 9.00–13.00 nelle seguenti date: sabato 11 ottobre, sabato 8 novembre e sabato 13 dicembre 2025.

Durante queste mattinate sarà possibile svolgere le principali pratiche di Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale: certificazioni, cambi di residenza, autentiche, estratti e visure, iscrizioni e aggiornamenti anagrafici, nonché adempimenti elettorali. Attenzione: per disposizione organizzativa non sarà effettuato il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE); chi avesse necessità di rinnovare il documento dovrà rivolgersi alla sede ordinaria nei consueti giorni e orari.

Per facilitare l’iniziativa, la sede comunale di Inveruno resterà chiusa nelle stesse tre date, concentrando a Furato l’erogazione dei servizi. L’obiettivo è duplice: ridurre tempi di attesa e offrire un punto di riferimento decentrato, utile soprattutto a famiglie, anziani e a chi lavora in settimana.

Per informazioni: 0297288137 (int. 3) oppure demografici [at] comune [dot] inveruno [dot] mi [dot] it

. Consigliato presentarsi con documento d’identità e, se necessario, con eventuale modulistica già compilata per velocizzare le operazioni.

