venerdì 03 ottobre 2025 | ore 17:20

Castano entra nell’Archivio Nazionale dello Stato Civile

Un cambiamento che porta con sé benefici concreti sia per gli uffici sia per i cittadini: gli operatori potranno gestire iscrizioni, trascrizioni e annotazioni in formato digitale.
Castano Primo - Ingresso del palazzo municipale

Il Comune di Castano Primo compie un passo importante verso la semplificazione amministrativa e la digitalizzazione dei servizi. Nei giorni scorsi, infatti, l’Ente è entrato ufficialmente nell’Archivio Nazionale dello Stato Civile (ANSC), la piattaforma che centralizza e informatizza i registri comunali di nascite, matrimoni e morti, rendendoli più sicuri, standardizzati e accessibili a livello nazionale.

Un cambiamento che porta con sé benefici concreti sia per gli uffici sia per i cittadini: gli operatori potranno gestire iscrizioni, trascrizioni e annotazioni in formato digitale, senza più l’utilizzo dei registri cartacei, mentre gli utenti potranno contare su pratiche più rapide e tempi di attesa ridotti.

“Un ulteriore tassello che guarda al futuro – spiegano dal Comune – e che permette di offrire un servizio più moderno ed efficiente”. L’iniziativa rientra nel quadro dei finanziamenti del PNRR messi a disposizione dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, confermando come anche a livello locale si possa contribuire al percorso di innovazione della pubblica amministrazione.

Castano Primo si aggiunge così alla lista dei Comuni che hanno già scelto di adottare l’ANSC, segnando un traguardo significativo per la comunità e aprendo nuove prospettive per una gestione più snella e trasparente dei servizi anagrafici.

