"Solidità e ricavi in crescita"

Stefania Bonfiglio: "Il risultato positivo, unito alla crescita dei ricavi, testimonia la bontà del percorso intrapreso".

Il Consiglio comunale di Magenta, riunitosi nella serata di ieri, ha approvato il Bilancio Consolidato 2024 del Gruppo Comune di Magenta, lo strumento che permette di avere una fotografia unitaria della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Ente e delle società ed enti partecipati.

Il documento si chiude con un risultato positivo di 13.873,42 euro, confermando la solidità e l’equilibrio del Gruppo. Cresce anche il volume dei ricavi complessivi, passati dai 45,5 milioni del 2023 ai 47,7 milioni del 2024, un segnale che conferma il percorso di rafforzamento avviato negli ultimi anni. Importante anche il dato patrimoniale: il patrimonio netto consolidato ammonta oggi a oltre 87,8 milioni di euro, ulteriore conferma di un trend positivo.

“Con l’approvazione del Bilancio Consolidato 2024 – ha dichiarato l’Assessore alla Programmazione Economica Stefania Bonfiglio – il Comune di Magenta conferma la propria solidità economica e patrimoniale. Il risultato positivo, unito alla crescita dei ricavi, testimonia la bontà del percorso intrapreso: una gestione prudente e attenta che rafforza il valore del nostro Gruppo e ci permette di guardare con fiducia al futuro. È la dimostrazione che, lavorando in sinergia con le società e gli enti partecipati, possiamo continuare a garantire servizi e sostenibilità finanziaria alla nostra comunità”.

Da sottolineare, inoltre, che tutte le società del Gruppo hanno chiuso con risultati di gestione positivi. L’utile complessivo risulta inferiore alla somma dei singoli bilanci per effetto delle cosiddette elisioni – ovvero le operazioni interne tra le componenti (forniture, trasferimenti, distribuzioni di utili e riserve) che vengono neutralizzate nel consolidato.

Un segnale complessivo, dunque, che certifica una gestione attenta e una prospettiva di stabilità per il futuro finanziario della città e dei servizi offerti ai cittadini.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!