Le Giornate FAI d’Autunno aprono le porte alle bellezze nascoste del Varesotto

Sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025 torna l’appuntamento con le Giornate FAI d’Autunno, il grande evento nazionale che ogni anno invita a riscoprire i tesori nascosti del nostro Paese. Anche la Provincia di Varese sarà protagonista, con una ricca serie di aperture curate dalle Delegazioni e dai Gruppi Giovani del FAI.

Un’occasione unica per vivere luoghi spesso inaccessibili e conoscere da vicino storie, architetture e tradizioni grazie alla passione dei volontari.

Ad Origgio, sarà possibile visitare la fonderia artistica Fusioni d’Arte 3V, riservata ai tesserati FAI, dove scoprire i segreti della fusione a cera persa; partecipare alla passeggiata urbana “Bronzi d’autore”, tra sculture contemporanee che dialogano con la città; ammirare la Chiesa di San Giorgio, che custodisce affreschi medievali e seicenteschi.

A Fagnano Olona, si apriranno le porte del suggestivo Castello Visconteo, con visite storiche e teatrali, e del Plesso S. Orrù, progetto di Aldo Rossi, raccontato da chi lo ha conosciuto da vicino.

A Golasecca, protagoniste le chiese di San Michele e San Rocco, con affreschi e meditazioni musicali, senza dimenticare i sapori d’autunno con castagne e vin brulè offerti dalla Pro Loco.

Salendo verso Varese, il tema sarà lo sport come patrimonio culturale. Si visiteranno la storica Palestra di via XXV Aprile, legata alla tradizione cestistica cittadina, il Golf Club di Luvinate, con affreschi del Cinquecento e una serata astronomica sotto le stelle, la sede della Canottieri Varese, simbolo di architettura fascista affacciata sul lago, e l’Aero Club Adele Orsi, tra i più suggestivi d’Europa.

Infine, a Luino il FAI aprirà eccezionalmente la Caserma della Guardia di Finanza “Maggiore Silani”, legata alla storia di confine e contrabbando. Qui, domenica 12 ottobre, Palazzo Verbania ospiterà la presentazione del volume di Francesca Boldrini sulla storia della caserma, seguita da un aperitivo con vista lago.

Un programma che unisce arte, storia, paesaggio e comunità, nel segno della valorizzazione del patrimonio culturale. Le visite saranno possibili grazie all’impegno dei volontari e degli apprendisti ciceroni delle scuole locali.

Per partecipare, in alcuni casi è necessaria la prenotazione tramite il sito ufficiale del FAI.

Le Giornate FAI si confermano così un’occasione speciale per guardare con occhi nuovi alle ricchezze del nostro territorio, troppo spesso nascoste nella quotidianità.

