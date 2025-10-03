Sindaci, assessori, consiglieri dei paesi del castane e magentino... in campo! Non è uno scherzo ma un'iniziativa benefica per raccogliere fondi per Croce Azzura Ticinia!

Lo sport come strumento di vicinanza e sostegno alla comunità. È con questo spirito che venerdì 10 ottobre 2025, alle ore 20.30, lo Stadio Comunale Luigino Garavaglia di Inveruno ospiterà una serata speciale: “In Goal per la Solidarietà”, una partita benefica il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Croce Azzurra Ticinia ODV.

L’iniziativa, organizzata proprio dalla Croce Azzurra con il patrocinio del Comune di Inveruno e del Patto dei Sindaci dell’Alto Milanese, e in collaborazione con l’Accademia Inveruno, vedrà scendere in campo la squadra della Nazionale Calcio TV & Social, per un match che unisce spettacolo, passione sportiva e impegno sociale.

Il biglietto d’ingresso avrà un costo simbolico – 5 euro per gli adulti e 1 euro per i ragazzi under 14 – proprio per permettere a tutti di partecipare e contribuire alla raccolta fondi. Nel corso della serata, inoltre, sarà protagonista anche la musica: ad accompagnare l’evento ci sarà l’esibizione del Corpo Musicale Santa Cecilia di Inveruno, a conferma del forte legame tra sport, cultura e comunità.

Un appuntamento reso possibile anche grazie al sostegno di numerose realtà locali, che hanno deciso di affiancare l’iniziativa per rafforzarne il valore solidale.

“Non si tratta solo di una partita – sottolineano gli organizzatori – ma di un’occasione per vivere insieme un momento di festa e solidarietà, facendo squadra per una causa importante”.

L’invito, dunque, è rivolto a tutti: cittadini, famiglie, sportivi e curiosi. Venerdì sera, allo stadio di Inveruno, ogni gol segnerà un punto non solo sul campo, ma soprattutto per la solidarietà.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!