L'autunno di 'Fuori di Zucca'

Fuori di Zucca celebra colori, profumi ed atmosfere d'autunno: a Santa Maria Maggiore la 20a edizione, il 18 e 19 ottobre. Il 5 ottobre spazio alla Mostra Bovina.

Termina l'estate e le montagne dell'Alto Piemonte regalano le prime atmosfere rarefatte, fatte di profumi unici e caldi colori, tipiche di un periodo dell'anno tanto incantevole, quanto mutevole: perché, dunque, non immaginare un weekend di piena immersione nelle tonalità e nei sapori d'autunno?

Santa Maria Maggiore, anche grazie alla sempre più amata proposta del Treno del Foliage, di cui rappresenta una delle tappe più apprezzate, è la meta ideale per ammirare lo splendore dei paesaggi della valle dei pittori, che regala scorci mozzafiato, grazie a boschi che si tingono di mille sfumature. Ad impreziosire una vacanza o una visita a Santa Maria Maggiore ci sono poi gli eventi tradizionali di questo periodo dell'anno, a partire dalla Mostra Bovina della Valle Vigezzo.

Domenica 5 ottobre torna infatti una delle più importanti fiere di settore dell'arco alpino: protagonisti i capi di bestiame delle razze Bruna, Pezzata Rossa e Bruna Originale, che rappresentano una fonte primaria per l'economia rurale della valle e che saranno valutati dai giudici delle Associazioni Nazionali. Sarà pure l'occasione per scoprire e degustare le specialità dei casari e degli agricoltori locali presenti nella mostra mercato.

La manifestazione più attesa del periodo è Fuori di Zucca, che torna a Santa Maria Maggiore il 18 e 19 ottobre festeggiando la 20esima edizione: invariata la formula, una vera e propria festa degli orti e dei sapori autunnali, abbinata ad eventi, degustazioni, musica, giochi di strada, menù speciali, mostre e allestimenti.

Un fine settimana colorato e ricco di appuntamenti nel borgo Bandiera Arancione del TCI di Santa Maria Maggiore (VB). Imperdibili gli allestimenti scenografici tra vie e piazze di Santa Maria Maggiore, in cui protagoniste saranno le zucche, a centinaia, multicolori e di mille forme. Sempre più apprezzate le proposte del Mercatino della terra, in Piazza Risorgimento, con i profumi degli orti e dei boschi d'autunno: verdura, frutta, erbe aromatiche, formaggi, dolci e altre prelibatezze autunnali da acquistare in un autentico mercatino a km0. I più golosi potranno contare sui menù a tema proposti dai ristoranti del paese, in cui degustare specialità stagionali, tra tradizione e innovazione. E ancora concerti, installazioni artistiche, mostre, visite guidate, esibizioni musicali fuori dall'ordinario, degustazioni a base di zucca, caldarroste, spettacoli, giochi di strada, la novità di “Drink&Draw” e gran finale con la svendita delle zucche e dei frutti autunnali al... peggior offerente.

Fuori di Zucca può essere l'occasione per addentrarsi nei boschi della Val Vigezzo, riscaldati dalle tonalità autunnali, oppure visitare le piccole e affascinanti realtà museali del capoluogo vigezzino: la Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini”, che fino al 2 novembre ospita la splendida mostra “Emilio Sommariva. La Valle Vigezzo nella fotografia e nella pittura”, il Museo dello Spazzacamino e la Casa del Profumo Feminis-Farina.

