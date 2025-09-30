meteo-top

Beer Festival di Seguro

La formula è quella ormai collaudata: birre artigianali provenienti dai migliori birrifici italiani ed europei, accompagnate da un’ampia offerta gastronomica.
Generica - Festa della Birra (da internet)

Tre giorni di festa, musica e sapori dal mondo. È questo lo spirito con cui torna a Settimo Milanese, in concomitanza con la tradizionale Festa di Seguro, il Beer Festival firmato Hello Eventi, in programma dal 10 al 12 ottobre in via Ignazio Silone.

La formula è quella ormai collaudata: birre artigianali provenienti dai migliori birrifici italiani ed europei, accompagnate da un’ampia offerta gastronomica nazionale e internazionale, per un viaggio tra i gusti e le culture. A rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente ci sarà tanta musica dal vivo: si parte venerdì 10 ottobre alle 21.00 con i Pass Bound, che proporranno un repertorio pop e commerciale. Sabato 11 ottobre, sempre dalle 21.00, sarà la volta dei The Plays, con sonorità pop, rock e commerciali. Gran finale domenica 12 ottobre dalle 20.00 con un DJ Set per ballare sulle note della musica più amata del momento.

Non mancheranno le sorprese: per tutta la giornata di domenica 12 ottobre le vie di Seguro saranno animate dal mercatino hobbistico, occasione per curiosare tra bancarelle, artigianato e creatività locale.

Gli orari della manifestazione permetteranno di vivere appieno il clima festoso: venerdì dalle 18.00 alle 24.00, sabato dalle 12.00 alle 24.00 e domenica dalle 12.00 alle 23.00.

Un appuntamento che unisce gusto, musica e convivialità, pronto a richiamare a Settimo Milanese non solo gli appassionati di birra, ma anche famiglie e giovani desiderosi di trascorrere un fine settimana all’insegna della festa e della condivisione.

Un autunno di eventi
Robecco - Il Naviglio che scorre attraverso il paese
Da Cuggiono a Corbetta, da Castano Primo a Bernate Ticino fino ad Albairate: ottobre si apre con una lunga serie di iniziative tra tradizioni e cultura.
Motta Visconti in festa con la 48ª Sagra del Fungo Porcino
Generica - Polenta con i funghi
Il programma si apre sabato 27 settembre con la risottata in piazza Leonardo da Vinci, a partire dalle ore 19. Domenica 28 spazio alle bancarelle con prodotti tipici del territorio.
Spagna - Vanzaghello: che musica!
Vanzaghello / Musica - Concerto
Spagna – Vanzaghello: musica che conquista ed emoziona. Complesso Bandistico Vanzaghellese e Orquestra Fusiò Sant Cugat di Barcellona con due formazioni giovanili, formate dall’eccezionale Scuola di Musica spagnola, insieme al Palazzetto dello Sport in un concerto che ha saputo conquistare proprio tutti.

