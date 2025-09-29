Martedì 30 settembre prenderanno il via i lavori di asfaltatura in via G. Fornaroli, nel tratto compreso tra i civici 19/a e 22.

Domani, martedì 30 settembre 2025, prenderanno il via i lavori di asfaltatura in via G. Fornaroli, nel tratto compreso tra i civici 19/a e 22. Per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, l’Amministrazione comunale ha predisposto una serie di modifiche temporanee alla viabilità che saranno in vigore dalle ore 8.00 alle ore 18.00 (o comunque fino al termine dei lavori).

Nel dettaglio, in via Fornaroli, dal civico 22 al civico 19/a, sarà in vigore il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata. Unica eccezione i residenti, che potranno accedere in doppio senso di marcia.

Cambia anche la viabilità nelle vie limitrofe:

- In via Fornaroli, dal civico 2 a via Pusterla, sarà invertito il senso di marcia: sarà consentito il transito da via Pusterla verso via Mazzini.

- In via Mazzini, nel tratto compreso tra via Fornaroli e via San Biagio, è prevista l’inversione di marcia con direzione verso via Milano.

- In via Verdi, dal tratto di via De Gasperi fino a via Fornaroli, si viaggerà in senso opposto rispetto all’attuale, con direzione obbligata verso via Fornaroli.

L’Amministrazione invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria che verrà posizionata lungo le strade interessate e a organizzare per tempo eventuali spostamenti. “Si tratta di interventi mirati a migliorare la qualità e la sicurezza della viabilità – spiegano dal Comune – e confidiamo nella collaborazione di tutti per ridurre al minimo i disagi”.

