sabato 27 settembre 2025 | ore 10:22

"Tanti auguri Margherita": 100 anni

Un traguardo davvero speciale e unico. Cento anni vissuti con grande impegno, attenzione e amore per la sua città e per il territorio.
Castano - Margherita: festa per i 100 anni

Un traguardo davvero speciale e unico. Cento anni vissuti con grande impegno, attenzione e amore per la sua città e per il territorio. Tanti auguri alla castanese Margherita Noè. E, allora, per un momento tanto importante, ecco nei giorni scorsi la visita anche del sindaco Roberto Colombo, con una delegazione dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Castano, per complimentarsi e congratularsi con lei e per omaggiarla di un pensiero a nome di tutta l’Amministrazione comunale e della comunità. “Un esempio e una figura importante che ha dedicato il suo tempo all’Associazione e alla Città intera - sono state le parole del primo cittadino - Una grande emozione chiacchierare un po’ con lei e con i familiari e ascoltare i suoi ricordi. Un grande augurio e ancora congratulazioni”.

