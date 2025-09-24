meteo-top

La fregata Fasan in rotta verso la Global Sumud Flotilla

Il ministro Guido Crosetto fa convergere una nave militare: “Assistenza immediata ai nostri cittadini. In democrazia anche le manifestazioni e le forme di protesta devono essere tutelate".
Attualità - Fregata militare in mare

La tensione nel Mediterraneo orientale cresce di ora in ora. Dopo l’ennesimo attacco subito dalla Global Sumud Flotilla, la spedizione umanitaria diretta verso Gaza, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato l’invio della fregata multiruolo Fasan, attualmente in navigazione a nord di Creta.

La decisione, maturata nella notte alle 3.50, è stata presa – ha spiegato lo stesso ministro – nonostante si trovasse in missione in Estonia, dopo un rapido confronto con il capo di Stato maggiore della Difesa e un colloquio con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Si tratta di un intervento immediato – ha dichiarato Crosetto – con l’obiettivo di garantire assistenza ai cittadini italiani presenti a bordo della Flotilla”.

Il riferimento è agli attacchi subiti nelle scorse ore dalle imbarcazioni, colpite da droni da parte di autori al momento non identificati. Una circostanza che ha destato forte preoccupazione a livello internazionale, e che ha spinto il ministro a una presa di posizione netta: “Non si può che esprimere la più dura condanna per quanto accaduto. In democrazia anche le manifestazioni e le forme di protesta devono essere tutelate, quando si svolgono nel rispetto delle norme del diritto internazionale e senza ricorso alla violenza”.

L’arrivo della Fasan, tra le navi più moderne della Marina italiana, vuole dunque rappresentare un segnale di vicinanza e protezione per i connazionali, oltre che un presidio di sicurezza in una situazione che resta altamente instabile.

