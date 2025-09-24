Attacco notturno alla Global Sumud Flotilla

Gli attivisti hanno parlato di almeno tredici esplosioni ravvicinate e di numerosi passaggi di droni a bassa quota, con il chiaro intento di intimidire.

Una notte di tensione e paura nel cuore del Mediterraneo. La Global Sumud Flotilla, la spedizione internazionale diretta a Gaza con aiuti umanitari, è stata oggetto di un violento attacco mentre navigava in acque internazionali, a sud di Creta. Secondo le testimonianze degli stessi partecipanti, la flottiglia — composta da oltre cinquanta imbarcazioni, tra cui anche equipaggi italiani — è stata bersagliata da droni, esplosioni e sostanze irritanti che hanno messo a rischio la sicurezza di chi era a bordo.

Gli attivisti hanno parlato di almeno tredici esplosioni ravvicinate e di numerosi passaggi di droni a bassa quota, con il chiaro intento di intimidire. Alcune barche hanno riportato danni: la Zefiro ha perso parte dell’attrezzatura di prua, la Morgana ha visto danneggiata la vela principale e la Taigete sarebbe stata urtata da un drone. Per fortuna, non risultano feriti.

Fra i presenti anche la portavoce italiana Maria Elena Delia, che ha denunciato l’accaduto come “un atto nella totale illegalità, avvenuto in acque internazionali”. Parole che hanno trovato eco nelle istituzioni: il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto garanzie per la sicurezza delle persone a bordo, richiamando al rispetto del diritto internazionale.

La Flotilla, nata con l’obiettivo di rompere simbolicamente il blocco di Gaza e consegnare viveri e medicinali, ribadisce di essere un’iniziativa disarmata e civile, e ha annunciato di voler proseguire la navigazione nonostante i danni e la paura. Intanto, il fatto sta suscitando reazioni in tutto il mondo, con organizzazioni umanitarie che chiedono chiarezza e protezione per la missione.

