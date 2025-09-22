meteo-top

L’opposizione solleva dubbi sul servizio scuolabus

La segnalazione nasce dalle preoccupazioni di diversi genitori, che avrebbero lamentato disagi legati all’organizzazione del trasporto scolastico.
Bernate Ticino - Scuolabus

Con una lettera indirizzata al sindaco Alessio Ottolini, il gruppo di opposizione “Nel futuro insieme – Lista civica di centrodestra” guidato da Mariapia Colombo ha sollevato alcune criticità emerse attorno al servizio scuolabus comunale.

La segnalazione nasce dalle preoccupazioni di diversi genitori, che avrebbero lamentato disagi legati all’organizzazione del trasporto scolastico. Nella missiva, i consiglieri sottolineano come Bernate sia “uno dei pochi Comuni che ancora garantisce questo servizio, fondamentale per conciliare famiglia e lavoro”, ricordando che lo scuolabus è aperto – nei limiti delle disponibilità – anche agli studenti non residenti che frequentano le scuole del paese.

L’opposizione riconosce il ruolo degli uffici comunali, che gestiscono il servizio sulla base delle richieste presentate, ma chiede che l’Amministrazione si faccia carico in prima persona di alcune decisioni, soprattutto quando si tratta di rispondere alle esigenze delle famiglie residenti. “Non si può lasciare solo agli uffici – si legge nella lettera – la responsabilità di risolvere problematiche che emergono durante l’anno scolastico”.

Per questo, il gruppo invita il sindaco e la sua giunta a rivedere l’organizzazione del servizio, con particolare attenzione alle richieste delle famiglie di Bernate, affinché le criticità emerse possano trovare una soluzione.

