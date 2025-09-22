Una sedicenne siciliana vince Miss La Più Bella del Mondo

In giuria, tra gli altri, il giornalista e conduttore televisivo Edoardo Raspelli, il gioielliere Roberto Noè con il suo “braccio destro” Federico Sotti.

Davanti a 1000 spettatori, tra gli applausi, nel cuore di Mortara (provincia di Pavia), si è svolta la Finale Nazionale dell’edizione numero 27 del concorso di Miss La Più Bella del Mondo organizzato da Cesare Morgantini in collaborazione, in particolare, con la Pro Loco della città risicola, capitale dell’oca.

Fotografate da Camillo Dosi ed Oliver Buzzetti, seguite e rese ancora più affascinanti dalle magistrali coreografie di Valerio Rossetti, hanno sfilato 36 ragazze di ogni regione d’Italia, selezionate in decine di eventi locali: Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia...

In giuria, tra gli altri, il giornalista e conduttore televisivo Edoardo Raspelli, il gioielliere Roberto Noè con il suo “braccio destro” Federico Sotti, il produttore di bevande Gianfranco Fasanella…che hanno anche assistito alle grandi prestazioni “ginniche” dei fenomenali sbandieratori di Mortara ed ai prodigiosi tocchi di matita di Roberto Gennaro. Il tutto presentato da Leo Bosi e Gloria Anselmi.

Due le giurie: una “locale”, di personalità di Mortara, ha premiato due tra le dieci ragazze della città che concorrevano. Un’altra giuria, tecnica, ha valutato tutto il grande gruppo delle aspiranti.

Tra i tanti oggetti premio, in particolare, i preziosi gioielli di Roberto Noè; Edoardo Raspelli , oltre alla fascia da lui ideata di Miss Senza Trucco, ha consegnato a tutte le 36 finaliste nazionali un buono (visita medica e pulizia dei denti) della FB Dental di Legnano ed a tre di loro un lussuoso abito da sera della famosa stilista fiorentina Cinzia Diddi.

Le prime tre classificate sono state “Miss La Più Bella del Mondo” 2025 Giordana D’Arigo, 16 anni, di Catania; “Miss Senza Trucco” Priscilla Gatta, 22 anni, di Seregno (Monza Brianza), “Miss Regenera” Anastasia Nikic, 18 anni, di Ponte Tresa (Varese).

