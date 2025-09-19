meteo-top

'Open Day' carta di identità

Un’iniziativa speciale dedicata ai cittadini: il 4 ottobre un 'Open Day' per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Inveruno - Open Day carta di identità, locandina 2025

Sabato 4 ottobre 2025, dalle ore 9.00 alle 14.00, il Comune di Inveruno aprirà le porte dell’Ufficio Anagrafe per un’iniziativa speciale dedicata ai cittadini: l’“Open Day” per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE). L’evento, ad ingresso libero e con accesso dal portone principale del Municipio, offrirà a tutti la possibilità di rinnovare o richiedere il documento in una fascia oraria straordinaria.

Per usufruire del servizio sarà necessario presentarsi muniti di documento d’identità scaduto o in scadenza (oppure denuncia di smarrimento), una fototessera recente, la tessera sanitaria e il pagamento previsto di 23 euro.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di agevolare i cittadini, permettendo di accedere in maniera semplice e diretta al servizio, senza appuntamento, in una giornata dedicata esclusivamente a questo importante adempimento.

La Carta d’Identità Elettronica rappresenta oggi non solo un documento personale fondamentale, ma anche uno strumento sempre più utilizzato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e nei servizi online.

Un’occasione utile, dunque, per mettersi in regola e approfittare della disponibilità degli uffici comunali.

