meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Nessuna nuvola significante 19°
Sab, 20/09/2025 - 04:50

data-top

sabato 20 settembre 2025 | ore 05:12

Giornata regionale della Protezione Civile

Durante la mattinata si svolgerà la prima edizione del Premio intitolato a Giuseppe Zamberletti, padre della Protezione civile italiana. I premiati sono cinque, due volontari e tre organizzazioni di volontariato.
Magenta / Territorio - Esercitazione di Protezione Civile

Domenica 21 settembre si svolgerà all’Auditorium Giovanni Testori di Palazzo Lombardia e in Piazza Città di Lombardia la Giornata della Protezione Civile Regionale, un evento organizzato dalla Regione che celebra i valori di solidarietà, senso civico e collaborazione che ispirano il volontariato lombardo.
La manifestazione prende avvio alle ore 11, all’Auditorium Testori, dove, dopo l’esibizione dei ragazzi e delle ragazze del coro “CoRogoredo”, prenderanno la parola Romano La Russa, assessore alla Sicurezza e Protezione Civile di Regione Lombardia e Federico Romani, Presidente del Consiglio regionale della Lombardia.
Durante la mattinata, inoltre, si svolgerà la prima edizione del Premio intitolato a Giuseppe Zamberletti, padre della Protezione civile italiana. I premiati sono cinque, due volontari e tre organizzazioni di volontariato, che si sono distinti per aver saputo incarnare la cultura del servizio e della solidarietà, eredità morale di Zamberletti. Saranno inoltre premiati, inoltre, il volontario più 'di lungo corso' e la volontaria più giovane che rappresentano i due estremi della famiglia della Protezione civile: Micol Moschini, 16 anni, e Gualtiero De Tomasi, che con i suoi 94 anni è un veterano e una colonna portante del volontariato. A seguire, la sezione dedicata alle esperienze di volontariato vedrà protagonista tra gli altri Francesco Toldo, ex portiere della Nazionale italiana e oggi volontario di Protezione Civile, che porterà la sua testimonianza sul valore dell’impegno civile. La mattinata si concluderà con gli interventi di Natale Mazzei, Vice Capo Dipartimento della Protezione Civile, e di Romano La Russa.
Nel pomeriggio, dalle ore 14, Piazza Città di Lombardia ospiterà l’iniziativa 'Un pomeriggio con la Protezione Civile', con stand espositivi, dimostrazioni e presentazioni delle diverse specializzazioni a cura del Volontariato Organizzato, in collaborazione con la Città Metropolitana di Milano e le Province lombarde. Un appuntamento che rappresenta un momento di incontro e valorizzazione di quell’impegno quotidiano che rende la Protezione Civile lombarda un punto di riferimento per sicurezza e solidarietà.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

La Più Bella del Mondo
Territorio - La Più Bella del Mondo 2025
Le concorrenti sfileranno indossando abiti prestigiosi, casual ed il costume da bagno istituzionale del concorso.
Piero Puricelli: 101 anni dell’autostrada Milano – Varese
Territorio - Piero Puricelli, ideatore della Milano - Varese
Un’occasione per conoscere l’autore, Liborio Rinaldi, che con tanta passione ha studiato la storia dell’autostrada e del suo ideatore.
"Le potenzialità del territorio"
Territorio - Sara Bettinelli alla Festa dell'Unità 2025
Sara Bettinelli: “Il territorio della Città Metropolitana offre potenzialità in termini di qualità ambientale, turismo lento, filiere agricole e artigianali”.

Invia nuovo commento