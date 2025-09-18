meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Cielo sereno 19°
Gio, 18/09/2025 - 22:50

data-top

giovedì 18 settembre 2025 | ore 23:09

Cristina D’Avena torna per Captain Tsubasa

La cantante interpreterà la sigla inedita “Siamo Noi (Play to fight)”, disponibile su tutte le piattaforme digitali.
Musica - Cristina D’Avena torna per Captain Tsubasa

Cristina D’Avena torna a prestare la sua voce all’attesissimo ritorno di Captain Tsubasa. La cantante interpreterà la sigla inedita “Siamo Noi (Play to fight)”, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 19 settembre e pronta a diventare il nuovo inno per i fan di tutte le età.

Nato dalla collaborazione tra RTI e Boing, responsabile di acquisto e programmazione delle serie animate per il canale omonimo e per Italia 2, il brano è stato composto da Cristiano Macrì, su un testo appositamente pensato e scritto dalla stessa Cristina D’Avena. Con il suo ritmo dance e un ritornello corale che entra subito in testa e con le sue sonorità moderne e trascinanti, la canzone riflette lo spirito energico e appassionato dei giovani campioni di calcio protagonisti della serie.

«Sono davvero emozionata» – racconta Cristina D’Avena – «non vedo l’ora che questa sigla arrivi al pubblico. Quando l’ho sentita per la prima volta mi è piaciuta subito: è fresca, potente, con un ritornello che ti resta dentro e ti fa venire voglia di cantare a squarciagola. Captain Tsubasa è una serie speciale per me: ho cantato molte sigle sul calcio, come le recenti “Tutta d’un fiato (fino al fischio finale)” e “Nel cuore solo il calcio” e ai miei concerti queste sigle sono amatissime; quando partono le cantano davvero tutti, a gran voce: è un’emozione unica che spero di rivivere anche con questa nuova canzone».

Continua quindi il sodalizio tra Mediaset e Cristina D’Avena, grazie al quale rimane vivo un catalogo unico per la discografia italiana: le sigle dei cartoni animati, da sempre un must per moltissime famiglie e che continuano ad essere ascoltate, scaricate e amate da tutte le generazioni.

La nuova stagione, “Captain Tsubasa 2”, debutta su Italia 2 da mercoledì 24 settembre, con una programmazione quotidiana di 3 episodi al giorno (16:15 – 17:30, dal lunedì al venerdì), arricchita da repliche notturne e nel weekend.

Un evento televisivo che non solo rinnova la magia del manga di Yoichi Takahashi, ma che conferma l’intramontabile legame tra Cristina D’Avena e le sigle dei cartoni che hanno fatto – e continuano a fare – la storia.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Dalla Spagna a Vanzaghello: una serata di grande musica
Vanzaghello / Eventi / Musica - Un momento del concerto
Dalla Spagna a Vanzaghello... musica che conquista ed emoziona. Complesso Bandistico Vanzaghellese e Orquestra Fusiò Sant Cugat di Barcellona con due formazioni giovanili, formate dall’eccezionale Scuola di Musica spagnola, insieme sabato scorso al Palazzetto dello Sport in un concerto che ha saputo conquistare proprio tutti.
Maestro Tanzini: sarebbero stati 100
Turbigo - Il maestro cavalier Ugo Tanzini
Una prima data: il 15 giugno 1925, quando è nato. E poi una seconda: il 2025. Sì, perché se il maestro cavalier Ugo Tanzini fosse stato ancora in vita proprio quest’anno avrebbe compiuto 100 anni.
I suoni delle Dolomiti
Musica - I suoni delle Dolomiti 2025
Marco Paolini e Alberto Ziliotto hanno presentato a Località Prati Col a San Martino di Castrozza “Bandiera bianca. L’irresistibile ascesa della vocazione turistica Cristo è resort”, nell’ambito del progetto “Atlante delle Rive”, nato per il trentennale de I Suoni delle Dolomiti.

Invia nuovo commento