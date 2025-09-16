Goldberg: "I bombardamenti su Gaza sono genocidio"

"Annientamento" e "genocidio": due termini che, usati da una voce interna alla società israeliana, aprono un fronte di discussione.

Parole dure, quelle pronunciate dall’analista politico israeliano Ori Goldberg, che con un post pubblicato su X ha voluto lanciare un grido d’allarme sulla gravità della situazione a Gaza.

Secondo il commentatore, i bombardamenti israeliani contro la Striscia sono talmente intensi da poter essere percepiti persino nelle zone centrali di Israele. «Le bombe si possono sentire fino a qui», ha scritto, descrivendo un clima che travalica i confini e scuote l’intero Paese.

Ma il passaggio più forte riguarda la definizione che Goldberg attribuisce all’operazione militare in corso: «annientamento» e «genocidio». Due termini che, usati da una voce interna alla società israeliana, aprono un fronte di discussione delicato e divisivo, riportando il dibattito su un piano etico oltre che politico.

La dichiarazione ha già acceso il confronto sui social e tra gli osservatori internazionali. Se da un lato c’è chi considera le sue parole un atto di coraggio e di verità, dall’altro non mancano critiche e contestazioni, segno di quanto la questione continui a lacerare la società israeliana e la comunità globale.

In un contesto segnato da esplosioni, vittime civili e accuse incrociate, l’intervento di Goldberg sembra voler spostare l’attenzione dalle strategie militari alle conseguenze umane del conflitto, sollecitando una riflessione più profonda sul significato delle scelte politiche e sull’urgenza di fermare la spirale di violenza.

