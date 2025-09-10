La Famiglia Legnanese, in collaborazione con il Centro Fonopedico e Humana Medicina, propone una serata per comprendere meglio le problematiche del linguaggio, che coinvolge 400mila bambini in Italia.

La parola è un dono prezioso, ma non sempre scontato. Sono infatti oltre 400 mila i bambini in Italia che vivono nel silenzio, non per scelta, ma a causa di un disturbo primario del linguaggio. Un problema che, se trascurato, può tradursi in difficoltà scolastiche, isolamento sociale e fragilità emotive anche nell’età adulta. Senza cedere ad allarmismi, diventa però fondamentale offrire strumenti di conoscenza e percorsi di accompagnamento alle famiglie che si trovano di fronte a questi dubbi.

Con questo spirito la Famiglia Legnanese, in collaborazione con il Centro Fonopedico e Humana Medicina, propone la serata dal titolo “Il dono della parola… a rischio”. L’appuntamento è fissato per martedì 16 settembre 2025 alle ore 21, nella suggestiva Sala delle Giare di via Matteotti 3 a Legnano. L’ingresso sarà libero e aperto a tutti.

L’iniziativa vedrà la presenza di un gruppo di esperti che, da prospettive diverse, tracceranno una linea di orientamento utile per i genitori. Interverranno Rossana Becarelli (medico, antropologa e presidente di Humana Medicina), Annamaria Carugo (neuropsichiatra dell’infanzia e dell’adolescenza), Daniela De Servi (logopedista), Maria Tartaglione (psicologa), Angelo Caniglia (fisico optometrista), Pierluigi Picone (posturologo, dentosofo) e Paolo Colombo (musicista, ideatore della Fonopedia).

Il linguaggio è il punto di incontro di competenze diverse: corpo, mente, relazione, emozione. Per questo, come ricorda Humana Medicina, diventa essenziale affrontare il tema in modo interdisciplinare, offrendo una visione che possa rassicurare, orientare e soprattutto aiutare a prevenire disagi futuri.

Una serata, dunque, che non vuole spaventare, ma accendere consapevolezza. Perché la parola, prima ancora di essere comunicazione, è vita condivisa.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!