"La situazione è molto grave"

Il dolore di Papa Leone IV dopo l'attacco di Israele in Qatar: "Tutta la situazione è veramente grave. Non sappiamo dove vanno le cose, dobbiamo pregare tanto e continuare a lavorare, cercare, insistere sulla pace”.

Parla di “notizie veramente gravi”, Papa Leone XIV, in riferimento al bombardamento di Israele a Doha, in Qatar, contro alcuni leader di Hamas. Nell’attacco sono stati colpiti diversi edifici residenziali nella capitale. Il Pontefice è stato interpellato oggi dai media fuori da Villa Barberini, la residenza di Castel Gandolfo, dove ha deciso di trascorrere meno di una giornata da ieri sera fino a oggi pomeriggio.

Fermatosi per alcuni istanti con i cronisti di fronte al portone, mentre una lunga fila di persone applaudiva e gridava il suo nome, Leone XIV, in risposta alle domande di Rai News, ha espresso la sua preoccupazione per quanto accade in Medio Oriente: “Tutta la situazione è veramente grave”, ha detto. “Non sappiamo dove vanno le cose, sempre grave, dobbiamo pregare tanto e continuare a lavorare, cercare, insistere sulla pace”.

Quanto all’ordine immediato di evacuazione da parte di Israele ai residenti di Gaza City in vista di un'escalation delle operazioni militari, il Papa ha spiegato di aver provato a contattare il parroco della Sacra Famiglia, padre Gabriel Romanelli. “Ho cercato di chiamare adesso il parroco, non ho notizie”, ha detto. “Stavano bene certamente, però dopo questo nuovo ordine non sono sicuro".

