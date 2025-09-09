meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Alcune nuvole 24°
Mer, 10/09/2025 - 16:50

data-top

mercoledì 10 settembre 2025 | ore 17:50

"La situazione è molto grave"

Il dolore di Papa Leone IV dopo l'attacco di Israele in Qatar: "Tutta la situazione è veramente grave. Non sappiamo dove vanno le cose, dobbiamo pregare tanto e continuare a lavorare, cercare, insistere sulla pace”.
Attualità - Aereo da guerra israeliano

Parla di “notizie veramente gravi”, Papa Leone XIV, in riferimento al bombardamento di Israele a Doha, in Qatar, contro alcuni leader di Hamas. Nell’attacco sono stati colpiti diversi edifici residenziali nella capitale. Il Pontefice è stato interpellato oggi dai media fuori da Villa Barberini, la residenza di Castel Gandolfo, dove ha deciso di trascorrere meno di una giornata da ieri sera fino a oggi pomeriggio.
Fermatosi per alcuni istanti con i cronisti di fronte al portone, mentre una lunga fila di persone applaudiva e gridava il suo nome, Leone XIV, in risposta alle domande di Rai News, ha espresso la sua preoccupazione per quanto accade in Medio Oriente: “Tutta la situazione è veramente grave”, ha detto. “Non sappiamo dove vanno le cose, sempre grave, dobbiamo pregare tanto e continuare a lavorare, cercare, insistere sulla pace”.
Quanto all’ordine immediato di evacuazione da parte di Israele ai residenti di Gaza City in vista di un'escalation delle operazioni militari, il Papa ha spiegato di aver provato a contattare il parroco della Sacra Famiglia, padre Gabriel Romanelli. “Ho cercato di chiamare adesso il parroco, non ho notizie”, ha detto. “Stavano bene certamente, però dopo questo nuovo ordine non sono sicuro".

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Notte di terrore al porto di Sidi Bou Said: la 'Family Boat' della Global Sumud Flotilla colpita da drone
Attualità - Global Sumud Flotilla colpita da un drone
In sosta in un porto in Tunisia, una delle navi della Global Sumud Flotilla è stata colpita questa notte da un drone. Ancora incertezza sui 'mandanti' ma rimane evidente il tentativo di bloccare l'arrivo di aiuti e attivisti a Gaza per testimoniare in genocidio il atto.
La Flotilla di solidarietà per Gaza
Attualità - Flotilla in partenza da Genova
La mobilitazione è stata straordinaria. Portuali, associazioni come Music for Peace, parrocchie, circoli sportivi, comitati e cittadini comuni hanno dato vita a una raccolta senza precedenti: oltre 300 tonnellate di generi di prima necessità. In 50.000 persone per la partenza da Genova.
Ricerca: aperto bando per innovazione tecnologica
Milano - Palazzo Lombardia (Foto internet)
Fino a 30.000 euro a fondo perduto a imprese.  Assessore Fermi: “PMI avranno a disposizione strumenti all’avanguardia”

Invia nuovo commento