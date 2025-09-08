Magenta ricorda Brenno Cavallari, martire di Fossoli

La città ha reso omaggio a un uomo che seppe unire impegno sociale, politico e civile, fino alla scelta coraggiosa della Resistenza.

Un pomeriggio intenso e carico di memoria quello vissuto domenica a Casa Giacobbe, dove si è tenuta la conferenza dedicata a Brenno Cavallari, figura centrale della storia magentina e martire di Fossoli. L’iniziativa, promossa dal Gruppo Percorso della Memoria Diffusa insieme ad ANPI, ha visto la partecipazione di autorità civili, associazioni e cittadini.

Ad aprire i lavori è stata ANPI Magenta, lasciando poi spazio agli interventi del sindaco Luca Del Gobbo, del presidente di ANPI Milano e Provincia Primo Minelli, di rappresentanti delle associazioni e degli enti patrocinatori, e alla commovente testimonianza di Laura Cavallari, nipote di Brenno. La relazione storica, affidata a Carlo Morani e Natalia Tunesi, ha ripercorso la vita e l’impegno civile e politico di Cavallari, fino al suo sacrificio al Poligono di Tiro di Cibeno, il 12 luglio 1944, insieme agli altri 66 martiri di Fossoli.

Magenta, sua città natale, conserva un legame profondo con questa figura: Cavallari fu infatti eletto nella giunta Camillo Formenti (1920-1921), ricoprendo il ruolo di Primo Assessore – equivalente a vicesindaco – e successivamente, nel 1922, Consigliere nella giunta di Cesare Fontana, fratello di Carlo Fontana, primo sindaco della città nell’Italia repubblicana.

Al termine della conferenza, la comunità si è raccolta in via Brenno Cavallari per lo svelamento di una nuova stele commemorativa, voluta da ANPI Magenta con il sostegno del Comune e il patrocinio di numerose realtà locali. Un gesto che non è soltanto ricordo, ma impegno: la stele diventa infatti un segno tangibile di gratitudine e un invito alle nuove generazioni a coltivare i valori di libertà, democrazia e giustizia per i quali Cavallari sacrificò la vita.

Magenta ha così reso omaggio a un uomo che seppe unire impegno sociale, politico e civile, fino alla scelta coraggiosa della Resistenza. Un ricordo che non appartiene solo al passato, ma che continua a interrogare il presente e a illuminare il futuro.

