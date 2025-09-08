Il teatro diventa uno spazio aperto nella Milano delle periferie come catalizzatore sociale.

Un progetto che continua e cresce - giunto alla sua quarta edizione, il Festival La città senza porte nasce da un’intuizione semplice ma potente: portare il teatro dove non c’è, ma dove è fortemente desiderato. Un’idea promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e dal MiC, che il Teatro Menotti ha fatto propria fin dall’inizio, trasformandola in un progetto continuativo e in crescita, sia per contenuti che per radicamento territoriale, in stretta collaborazione con il Municipio 4 che ne è portavoce e promotore sin dalla sua prima edizione. Grazie al sostegno del bando Milano è Viva nei quartieri, il Festival si è affermato nelle tre edizioni precedenti come punto di riferimento culturale per i quartieri di Rogoredo, Porto di Mare e Corvetto. Il riscontro del pubblico, la partecipazione attiva delle associazioni, l’interesse crescente degli abitanti dimostrano quanto questa iniziativa risponda a un bisogno reale e quanto il teatro possa agire da catalizzatore sociale. Per questo, l’edizione 2025 si propone non solo di confermare l’efficacia del modello, ma di espanderlo: coinvolgendo nuovi spazi, nuove energie, nuove voci. Rafforzando quella rete di relazioni umane e culturali che rappresenta il cuore stesso del progetto, in piena sintonia con il nostro fare e pensare il teatro.

