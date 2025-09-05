Tra gli appuntamenti più attesi di quest’anno c’è senza dubbio il Grande Gioco dell’Oca in oratorio, in programma domenica 7 settembre alle ore 15.

La Festa Patronale di San Bernardo a Malvaglio non è soltanto preghiera e momenti di devozione, ma anche allegria, giochi e occasioni per ritrovarsi come comunità. Tra gli appuntamenti più attesi di quest’anno c’è senza dubbio il Grande Gioco dell’Oca in oratorio, in programma domenica 7 settembre alle ore 15.

Un’iniziativa che trasforma il classico gioco da tavolo in un’esperienza tutta da vivere. Le squadre miste, composte da adulti e bambini (fino a dieci persone), diventeranno le pedine viventi di un coloratissimo percorso che si snoderà tra caselle vuote, fermate obbligate, sfide, giochi e attività. Ad ogni lancio di dado la suspense aumenterà, tra la voglia di avanzare e la curiosità di scoprire quale prova riserverà la casella successiva.

L’idea è semplice ma geniale: usare il gioco come strumento per far incontrare generazioni diverse, condividere momenti di spensieratezza e rafforzare i legami della comunità. “Vi aspettiamo per divertirci insieme” è l’invito che accompagna la locandina, a sottolineare lo spirito di festa e di accoglienza che caratterizza la Patronale.

Così, anche attraverso un dado e un’oca che avanza, Malvaglio si prepara a vivere un pomeriggio di gioia, nel segno di una tradizione che sa rinnovarsi e che unisce, anno dopo anno, fede, gioco e amicizia.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!