'Cuori Olimpidi' a Monza

In occasione del 96° Gran Premio d’Italia, dal 4 al 7 settembre, 'Monza FuoriGP 2025' animerà le piazze, le vie e molti luoghi della città con spettacoli, concerti, esposizioni e appuntamenti pensati per tutte le età.

Il nono appuntamento del progetto ‘Cuori Olimpici’, promosso da Regione Lombardia per accompagnare cittadini e territori verso le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, riparte oggi proprio nel weekend che porterà Monza e l’Italia al centro della scena internazionale della Formula 1.

All'inaugurazione ha partecipato, come di consueto, l'assessore a Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia Barbara Mazzali, che detiene anche le deleghe ai Grandi eventi.

Durante le quattro giornate Monza si trasformerà in un palcoscenico diffuso dove sport, musica, cultura e intrattenimento si incontrano: dal motor-show alle esibizioni live, dai villaggi tematici alle notti bianche, fino ai grandi spettacoli musicali, il programma offrirà un ricco carnet di esperienze ad accesso libero, pensate per residenti, tifosi e turisti.

GP FORMULA 1 BANCO DI PROVA PER LE OLIMPIADI 2026, SPINTA AL TURISMO LOCALE E REGIONALE - “La nona tappa del progetto regionale ‘Cuori Olimpici’ - ha spiegato Mazzali - si intreccia al crescente successo del Gran Premio di Formula 1 di Monza, evento sportivo di calibro mondiale e quest’anno banco di prova in vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Da oltre 90 anni - ha ricordato l'assessore - il GP è un simbolo indissolubile della nostra Brianza, in questi giorni attraversata da un fenomeno turistico in piena espansione. Solo per gli alloggi - ha aggiunto, citando le stime del Centro Studi di Confcommercio Milano, Lodi Monza e Brianza, secondo le quali quest’anno il GP genererà un indotto stimato in 192,6 milioni, con un incremento dell'8% rispetto al 2024 - si stimano ricavi per 63,5 milioni di euro, senza contare l’indotto di ristorazione e shopping. Il nostro impegno è, quindi, sostenere e potenziare questo straordinario slancio economico e culturale, guidato dall’Autodromo, vera e propria ‘marcia in più’ ad altissima velocità, ma anche valorizzando le gemme di Monza: la maestosa Villa Reale, il suo Parco – il più grande polmone verde recintato d’Europa – e il Duomo, gioiello gotico-romanico dalle radici longobarde. Iniziamo a farlo oggi, concretamente - ha concluso Mazzali - con tutte le attività previste dalla nostra iniziativa Cuori Olimpici”.

IL PALINSESTO DEGLI EVENTI - La kermesse presenta un calendario ricco di eventi e attività in grado di accontentare grandi e piccini.

EVENTI E INTRATTENIMENTO IN PIAZZA - Sul palco allestito in Piazza Trento e Trieste si alterneranno musica con Radio Italia, spettacoli, talk show, proiezioni e presentazioni sportive, fino ai grandi momenti di intrattenimento con parate, show di danza, comicità. Dal maxi schermo si potrà assistere in diretta alle gare sul circuito dell’Autodromo.

Le piazze del centro storico – Carducci, San Pietro Martire, Carrobiolo e San Paolo – ospiteranno motor show, esposizioni automotive, contest musicali e showcooking, offrendo un’esperienza che intreccia motori, gastronomia e musica. Piazza Roma sarà il punto di riferimento per i più piccoli con il Kids Village. Le 'Grid Night', le Notti Bianche, trasformeranno via Carlo Alberto, via Vittorio Emanuele e via Italia luoghi d’incontro e festa fino a tarda ora.

I Boschetti Reali saranno invece la cornice dello Street Food Village e delle serate elettroniche con i migliori DJ set italiani.

I CONCERTI - Piazza Cambiaghi ospiterà i grandi showcase musicali e i live con DJ e artisti di fama nazionale: venerdì salirà sul palco Fabio Rovazzi e sabato sera sarà la volta della musica dal vivo di Jake la Furia.

VISITE GUIDATE, CULTURA E STORIA - Monza FuoriGP 2025 non sarà solo spettacolo e motori, ma anche un’occasione per conoscere e fare conoscere il patrimonio cittadino. Accanto ai 17 percorsi di visita guidata, gli appuntamenti culturali troveranno spazio anche nel calendario degli eventi in piazza. Giovedì 4 settembre, ad esempio, Piazza Trento e Trieste ospiterà la presentazione e l’intervento della squadra AC Monza, il docufilm 'La Memoria dei Piloti Monzesi', il racconto teatrale 'Monza da Leggende' e la presentazione dell’ 'Anello della Regina', che poi sarà consegnato al pilota vincitore della poll position durante le prove ufficiali.

L’IMPEGNO SOCIALE -Anche per l’edizione 2025 FuoriGP porta con sé un messaggio sociale di valore, grazie alla presenza della Fondazione Bluemers, che animerà Piazza Roma con laboratori e attività dedicate ai bambini per sensibilizzare sul tema dell’autismo e dell’inclusione attraverso lo sport e il gioco. A ciò si aggiungono i talk show su sport e inclusione, organizzati in Piazza Trento e Trieste con la partecipazione del CONI e delle Associazioni Locali. In largo IV Novembre, invece, saranno presenti nei giorni dell’evento Emergency e Avis con stand espositivi.

OLTRE IL FUORIGP - A completare il programma ufficiale, la città vivrà anche una serie di iniziative diffuse promosse o organizzate da Confcommercio Monza e Brianza in collaborazione con associazioni e quartieri.

Giovedì 4 settembre in Piazza Indipendenza andrà in scena L’Estate Brilla con DJ set, concerto tributo a Vasco Rossi e street food, mentre via Bergamo, via Zucchi, si animeranno con musica e degustazioni. Venerdì 5 settembre al Teatro Binario 7 sarà proiettato il docufilm 'La Monza dei piloti monzesi', promosso da La Meridiana con Easy TV. Sabato 6 settembre sarà la volta della Sant’Albino Race Night in Piazza Pertini, con street food, spettacoli e attività per famiglie, mentre per tutto il weekend si terrà la 41ª Festa 'Noi il Quartiere' tra San Carlo e San Giuseppe. Infine, da giovedì a sabato via Bergamo sarà protagonista con la “Red Experience by Campari”, tra musica di sottofondo con vari djset, gadget e sapori. L'Estate Brilla sarà anche in Largo Mazzini/Rinascente da giovedì a sabato con djset live/vinili live e in Via Napoleone con djset live. Durante la settimana le vetrine dei negozi saranno allestite a tema. Un calendario variegato, dunque, per rendere Monza viva e accogliente in ogni angolo, moltiplicando le occasioni di incontro e festa per tutti.

