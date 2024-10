Logos anche ad Ossona

Il giornale gratuito Logos, già diffuso in numerosi comuni limitrofi, approda finalmente anche a Ossona, offrendo ai residenti un'informazione completa e accessibile su tutto ciò che accade.

Da questo mese, i cittadini di Ossona avranno un nuovo strumento per rimanere aggiornati sulle notizie del territorio. Il giornale gratuito Logos, già diffuso in numerosi comuni limitrofi, approda finalmente anche a Ossona, offrendo ai residenti un'informazione completa e accessibile su tutto ciò che accade nel proprio paese e nelle zone circostanti.

Conosciuto per il suo impegno nel raccontare la vita dei piccoli comuni dell’Altomilanese, Logos si distingue per la varietà e la qualità dei contenuti, che spaziano dalla cronaca locale agli eventi culturali, passando per sport, iniziative sociali e curiosità. Il giornale si pone l’obiettivo di essere una voce al servizio della comunità, rendendo visibili le storie di persone, associazioni e realtà locali che animano quotidianamente il territorio.

La distribuzione di Logos a Ossona sarà gratuita : i cittadini potranno trovare le copie del giornale nei principali punti di aggregazione del comune, come negozi, bar, uffici pubblici e parrocchie. Ma anche in molte abitazioni, grazie al servizio di porta a porta, ogni due venerdì. La possibilità di consultarlo gratuitamente rappresenta un valore aggiunto, permettendo a tutti, indipendentemente dall’età o dalla disponibilità economica, di accedere alle informazioni.

Il giornale punta a raccontare le storie e gli eventi che spesso non trovano spazio nei media nazionali, ma che sono fondamentali per la vita quotidiana di un comune come Ossona.

Oltre alla versione cartacea, il giornale è disponibile anche online, offrendo così una piattaforma digitale per chi preferisce consultarlo comodamente da casa o da smartphone. In questo modo, Logos riesce a combinare tradizione e innovazione, rimanendo vicino a tutte le fasce d’età.

Con la diffusione di Logos, il comune di Ossona si inserisce in una rete di comuni che da anni beneficiano di un’informazione locale puntuale e di qualità. Un progetto che mira a dare voce al territorio e a raccontare le tante iniziative e storie che fanno vivere la comunità.

